Войти
Lenta.ru

Поставки модернизированной «Варежки» начнут в 2028 году

147
0
0
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ.

Елагин: Поставки модернизированных Як-130М начнут в 2028 году

Поставки модернизированных учебно-боевых самолетов Як-130М (по кодификации НАТО: Mitten — «Варежка») начнут в 2028 году. Об этом сообщил директор производства Иркутского авиазавода Виталий Елагин, передает ТАСС.

Представитель предприятия рассказал, что сейчас завод собрал три опытных образца Як-130М. Эти самолеты используют для испытаний. Поставки изделий заказчику хотят начать в конце 2028-го.

Двухместный Як-130М предназначен для обучения и поддержания навыков у летного состава. Также самолет способен выполнять боевые задачи. Модернизированная модель получила радиолокационную станцию БРЛС-130Р и оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К. Кроме того, Як-130М получил бортовой комплекс обороны и современное оборудование связи. Прототип самолета впервые представили на форуме «Армия» в 2024 году.

В июне стало известно, что опытный образец Як-130М выполнил первый полет. Самолет находился в воздухе 50 минут. Полет проходил на скорости до 600 километров в час.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
C-130
Як-130
Компании
ИАЗ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 23:35
  • 1
Беспилотная преграда
  • 26.07 22:11
  • 0
Комментарий к "Маркс предсказал современный мир... но ошибся в самом важном"
  • 26.07 20:09
  • 0
Комментарий к "Физический предел познания существует. И мы уже близки к нему?"
  • 26.07 05:49
  • 1
Комментарий к "Ваш взгляд буквально управляет материей: почему кот Шрёдингера до сих пор ставит физиков в тупик"
  • 26.07 04:53
  • 0
Комментарий к "Экономический подъем Российской империи в 1913 году и причины ее краха"
  • 25.07 21:07
  • 4
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 25.07 18:59
  • 2
ТОС из рукава: в войсках создан тяжелый огнеметный спецназ
  • 25.07 11:16
  • 1
Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине
  • 25.07 06:37
  • 0
Комментарий к "Броня России. «Чёрный орёл», одна из лучших модификаций Т-80, 1989"
  • 25.07 04:54
  • 0
Комментарий к "Советская 5В55 станет основой европейской системы ПВО"
  • 25.07 02:04
  • 3
Комментарий к "Математика и Бог: почему точные науки ведут к вере, а не от неё"
  • 25.07 00:16
  • 16338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 00:00
  • 0
Комментарий к "Что, если... сознание — не побочный эффект мозга, а фундаментальная сила физики?"
  • 24.07 23:04
  • 0
Комментарий к "В Польше заявили о создании сильнейшей армии в Европе"
  • 24.07 20:52
  • 0
Комментарий к "Почему наука не может описать мир без человека: феноменологический взгляд на физику"