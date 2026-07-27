Парламент РФ ратифицировал протокол о развитии ВТС с Республикой Беларусь

ЦАМТО, 24 июля. Совет Федерации 24 июля ратифицировал протокол о внесении изменений в договор между РФ и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

Ранее, 21 июля, протокол ратифицировала Госдума России. Таким образом, парламент России завершил процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор о двустороннем ВТС.

Белорусская сторона на днях также завершила ратификационные процедуры по документу.

Протокол был подписан в Москве 23 декабря 2025 года.

Документ направлен на совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией.

Речь идет об упрощении контрольно-надзорных процедур и сокращении сроков поставки вооружений и военной техники.