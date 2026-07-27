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ЦАМТО

Путин ознакомился с опытным образцом модернизированного самолета Як-130М

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Як-130М
Проект Як-130М на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024».
Источник изображения: ОАК

ЦАМТО, 24 июля. Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутск, где посетил Иркутский авиационный завод – филиал ПАО "Яковлев", входящий в Объединенную авиационную корпорацию "Ростеха".

Президент осмотрел цеха производства отечественного самолета МС-21. В настоящее время здесь ведется сборка серийных импортозамещенных гражданских лайнеров МС-21–310, в разной степени готовности находится 18 воздушных судов. Главе государства показали один из собранных лайнеров.

Владимир Путин также ознакомился с опытным образцом модернизированного самолета Як-130М. Боевая машина будет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач, в том числе поражения тяжелых БЛА противника и уничтожения его безэкипажных катеров в море.

Президента сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов, сообщает пресс-служба Кремля.

Иркутский авиационный завод основан в 1934 году, за время Великой Отечественной войны произвел почти 2,2 тыс. боевых самолетов. Сегодня это одно из самых современных и высокопроизводительных предприятий России, которое выполняет полный цикл работ от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники. Коллектив завода насчитывает почти 11 тыс. человек.

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Страны
Россия
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Як-130
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Путин Владимир
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