Путин ознакомился с опытным образцом модернизированного самолета Як-130М

ЦАМТО, 24 июля. Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутск, где посетил Иркутский авиационный завод – филиал ПАО "Яковлев", входящий в Объединенную авиационную корпорацию "Ростеха".

Президент осмотрел цеха производства отечественного самолета МС-21. В настоящее время здесь ведется сборка серийных импортозамещенных гражданских лайнеров МС-21–310, в разной степени готовности находится 18 воздушных судов. Главе государства показали один из собранных лайнеров.

Владимир Путин также ознакомился с опытным образцом модернизированного самолета Як-130М. Боевая машина будет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач, в том числе поражения тяжелых БЛА противника и уничтожения его безэкипажных катеров в море.

Президента сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов, сообщает пресс-служба Кремля.

Иркутский авиационный завод основан в 1934 году, за время Великой Отечественной войны произвел почти 2,2 тыс. боевых самолетов. Сегодня это одно из самых современных и высокопроизводительных предприятий России, которое выполняет полный цикл работ от проектирования до серийного производства и обслуживания авиатехники. Коллектив завода насчитывает почти 11 тыс. человек.