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ЦАМТО

БЛА JUMP-20 приняты на вооружение ВС Италии под обозначением MQ-31A

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Ударный беспилотник Jump 20-X
Ударный беспилотник Jump 20-X.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 24 июля. Минобороны Италии присвоило беспилотному летательному аппарату JUMP-20 компании AeroVironment обозначение MQ-31A, тем самым подтвердив официальное принятие платформы на вооружение ВС страны.

Обозначение было присвоено Директоратом авиационных вооружений и летной годности Италии (DAAA) после заключения с AeroVironment пятилетнего контракта на поставку систем JUMP-20 в апреле 2025 года. БЛА, закупленные в рамках программы, заменят устаревшие RQ-7 Shadow и улучшат взаимодействие с ВС других стран НАТО.

Предоставление обозначения подтверждает, что JUMP 20 соответствует стандартам ВС Италии и подчеркивает возможности системы предоставлять разведывательную информацию и осуществлять постоянный контроль обстановки в условиях активного противодействия.

В Европе JUMP-20 также закуплены для ВС Дании, Литвы и Чехии.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2025 года по итогам конкурса Министерство обороны Италии заключило с компанией AeroVironment контракт стоимостью 46,6 млн. долл. на поставку средних беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки JUMP-20. Пятилетний контракт также предусматривает оказание инженерных услуг, начальное обеспечение и техническую поддержку.

В базовой версии БЛА JUMP-20 оснащен бензиновым двигателем, приводящим в движение тянущий винт, и четырехроторной системой вертикального взлета и посадки с четырьмя электродвигателями, что делает его полностью независимым от взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры. БЛА предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки и может оснащаться полезной нагрузкой 70 типов.

Длина JUMP-20 составляет 2,9 м, размах крыла – 5,7 м. Аппарат максимальной взлетной массой 97,5 кг и грузоподъемностью 13,6 кг способен развивать скорость 92 км/ч, находиться в воздухе более 13 часов и действовать в радиусе до 185 км от станции управления. Систему легко хранить и транспортировать. БЛА может автономно возвращаться к месту запуска без участия оператора.

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Дания
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Литва
Чехия
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RQ-7 Shadow
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