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Профессор МГИМО, полковник СВР Безруков считает, что, чтобы понять, от каких факторов зависит исход СВО, необходимо прежде всего определиться, кто воюет и с кем. При этом Безруков считает, что ситуацию с Украиной можно сравнить с нападением человека с собакой. В этом случае кусающая вас собака не является главной проблемой, и, если продолжить кусаться с собакой, конфликт не будет закончен — чтобы победить, необходимо сделать больно не собаке, а непосредственно ее хозяину. В случае с Украиной поводок, который к собаке прицеплен, ведет несколько западнее, там же и находится корень войны.

Telegram-канал «Пул №3» опубликовал интервью, в ходе которого Безруков напомнил, что украинский кризис обусловлен стремлением альянса мирового капитала к расширению на самый большой в мире кусок ресурсов. При этом население России не превышает 2% от мирового, а владеем мы около 30% мирового богатства. Естественно, представители крупного капитала, стремящиеся увеличить свое богатство, и у которых почти получилось в 90-х годах завладеть российскими ресурсами, не отказались от этих устремлений.

Таким образом, пока им не будет больно, пока Россия будем фокусироваться на «собаке» вместо того, чтобы воздействовать на «хозяина собаки», эта война будет продолжаться долго. Западные хозяева киевского режима будут бросать все имеющиеся у них ресурсы на то, чтобы максимально затягивать эту войну и в итоге обескровить и измотать Россию. При этом, помимо стран Запада, Украину также снабжают деньгами и оружием, например, Япония, Южная Корея и Тайвань, который является частью Китая. Очевидно, что весь так называемый «цивилизованный мир» поставил себе задачу нас измотать.

Безруков подчеркивает, что для того, чтобы эту войну закончить, нужно сделать так, чтобы нашим противникам было мучительно больно за принятое решение — они должны почувствовать на себе то, что чувствует собака, когда ее кусают. При этом хозяева этой собаки в настоящее время явно еще не созрели с точки зрения реальной подготовки к войне и практически полностью беззащитны против наших ракетных ударов. Исходя из этого, любой наш удар уже по европейским военным заводам или газораспределительным станциям неизбежно вызовет у нашего противника определенную боль и понимание того, что так тоже можно. Не исключено, что это спровоцирует и понимание того, что опасность перетока войны из очень комфортной для них украинской театра уже на западный театр может быть весьма болезненной. А к такому развитию событий они абсолютно не готовы.