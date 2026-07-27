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ЦАМТО

GE Aerospace и Magellan Aerospace подписали соглашение по двигателям для JAS-39 Gripen

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Истребитель Gripen E.
Истребитель Gripen E.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 24 июля. Компании GE Aerospace и Magellan Aerospace Corporation 22 июля на авиасалоне в Фарнборо подписали меморандум о взаимопонимании о создании в Канаде мощностей по техобслуживанию, ремонту и капремонту (ТОиР) двигателя F414-GE-39E, устанавливаемого на истребитель JAS-39 Gripen E.

Действие меморандума обусловлено принятием правительством Канады решения о возможной закупке истребителей Saab JAS-39 Gripen E в рамках формирования перспективного парка боевой авиации ВВС Канады.

Согласно условиям соглашения, GE Aerospace предоставит обучение персонала и лицензирует Magellan Aerospace в качестве национального центра компетенций Канады по обслуживанию силовой установки F414, обеспечивающего эксплуатационную готовность, доступность и долгосрочные характеристики парка двигателей. Работы по программе ТОиР планируется выполнять на производственной площадке Magellan Aerospace в городе Миссиссога (пров.Онтарио).

По данным GE Aerospace, двигатель F414 на текущий момент наработал более пяти миллионов летных часов, поставлено более 1600 ед. в восемь стран. Двигатель имеет модульную архитектуру (шесть модулей) и эксплуатируется по программе обслуживания по техническому состоянию без регламентированных капитальных ремонтов.

Соглашение является вторым за последние недели частным контрактом, заключенным в привязке к возможной закупке Канадой истребителей Gripen: ранее шведская компания Saab заявила о готовности сотрудничать с канадской CAE по программе подготовки летного состава, симуляции полетов и технической поддержки.

Magellan Aerospace также является ключевым участником цепочки поставок для истребителя F-35 Lightning II в Канаде, производя горизонтальные оперения на предприятии в Виннипеге.

Ранее, 13 июля 2026 года, Saab представила Канаде предложение по поставке 72 истребителей Gripen E и шести самолетов ДРЛО GlobalEye, увязав пакет с созданием 12,6 тыс. рабочих мест в рамках возможного пересмотра канадской программы по закупке истребителей. Рассматривается также вариант формирования смешанного парка из 140 боевых самолетов, включающего F-35A и собираемые в Канаде Gripen E.

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