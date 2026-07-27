В Италии началась постройка второго фрегата нового поколения FREMM EVO

В четверг, 23 июля, итальянская судостроительная компания Fincantieri провела на своей верфи в Рива-Тригозо церемонию первой резки металла для второго фрегата нового поколения класса FREMM в версии EVOLUTION (FREMM EVO).

Как уточняет Naval News, на церемонии собрались высокопоставленные представители национальных властей, отраслевых партнеров и зарубежных заинтересованных сторон, что подчеркнуло прогресс одной из самых успешных в Европе программ сотрудничества в военно-морском флоте.

Фрегат FREMM EVO Fincantieri

В частности, на мероприятии присутствовала португальская делегация во главе с контр-адмиралом Антонио Матеушем, что свидетельствует о стремлении Лиссабона присоединиться к программе FREMM. Ранее на этой неделе власти Португалии заявили о планах покупки трех фрегатов FREMM EVO.

Напомним, что FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года реализуется совместно Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR, Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement). Корабли предназначены для патрулирования территориальных вод, контроля судоходства, противодействия терроризму и пиратству, для борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными.

ВМС Италии в рамках программы изначально заказали восемь кораблей, которые уже несут службу. В августе 2024 года Рим заказал два фрегата нового поколения FREMM EVO. Первый из них заложили в июле 2025 года. Поставка обоих кораблей ожидается в 2029–2030 годах.

Конфигурация FREMM EVO сочетает корпус и силовую установку предыдущих фрегатов этого семейства с обновленной надстройкой, способной вместить передовые боевые системы и оборудование, которые уже размещаются на итальянских многоцелевых патрульных кораблях типа PPA и десантно-вертолетных кораблях-доках типа "Триесте". Основные технологические обновления касаются боевой информационно-управляющей системы SADOC 4 Cyber-resilient, системы кондиционирования и распределения электроэнергии. Также корабли получат модернизированные радары и комплексы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, внедряются решения, направленные на снижение вредных выбросов.

Длина фрегатов FREMM EVO составляет 144 метра, ширина – 19,7 метра, полное водоизмещение – около 6700 тонн, скорость – более 27 узлов.

Основное вооружение – установка вертикального пуска на 16 зенитных ракет типа "Астер-15" и "Астер-30", а также противокорабельные ракеты "Тесио". Кроме того, на борту разместят одну 127-мм и две 76-мм артустановки. Для защиты от подлодок предназначены 324-мм торпеды MU-90.