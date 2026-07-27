В Японии впервые создаётся единая разведывательная служба

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Японские власти решили в значительной степени реформировать разведывательную сферу страны. Так, сообщается, что впервые в новейшей истории будет создан единый орган разведки. Речь идёт о создании Национального разведывательного управление. Об этом сообщает ИА Kyodo.

Первым руководителем нового ведомства станет 59-летний Кадзуя Хара, который в настоящее время возглавляет Исследовательское бюро кабинета министров - действующую правительственную разведслужбу.

Запланировано первое заседание Национального совета по разведке под председательством премьер-министра Санаэ Такаити. В его состав войдут ключевые министры: иностранных дел, обороны, юстиции и финансов. НРУЯ будет создано на базе Исследовательского бюро кабинета министров и первоначально сохранит штат в 730 сотрудников. К нему примкнут другие профильные ведомства.

Новое управление займётся анализом разведданных, координацией работы существующих разведывательных и контрразведывательных подразделений, а также усилит взаимодействие с зарубежными партнёрами, включая ЦРУ США.

Это станет первой в истории Японии централизованной разведывательной структурой. В дальнейшем правительство планирует разработать отдельное законодательство о контрразведке и рассмотреть вопрос о введении статуса иностранных агентов.

Создание НРУ в Японии отражает курс Токио на укрепление национальной безопасности в условиях растущей напряжённости в Индо-Тихоокеанском регионе. По большому счёту, Япония уже встала на рельсы ремилитаризации.