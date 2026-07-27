Минобороны США ускоряет поставку дешевых крылатых ракет

ЦАМТО, 24 июля. МО США объявило о подписании с тремя компаниями рамочных соглашений на поставку доступных по стоимости крылатых ракет в рамках программы "Семейство доступных ракет массового производства" (FAMM – Family of Affordable Mass Munitions).

В рамках программы FAMM командование ВВС США подписало рамочные соглашения с компаниями Anduril (ракета Barracuda-500M), CoAspire (RAACM) и Zone 5 (ракета, созданная на базе проекта Air Launched Effects).

Как заявлено, программа поддерживает инициативу "Арсенал свободы" (Arsenal of Freedom), продвигаемую Дональдом Трампом и Питом Хегсетом.

Соглашения предусматривают завершение исследований и проведение сертификационных испытаний разработанных выбранными компаниями ракет. Срок действия соглашений составляет семь лет. Сертификационные испытания будут ускорены Министерством обороны. После их завершения с производителями могут быть заключены крупные контракты на поставку боеприпасов для МО США.

Согласно требованиям, закупаемые в рамках программы FAMM два варианта одной и той же ракеты будут запускаться как с применением пусковых установок, размещенных на подкрыльевых узлах подвески боевых самолетов (FAMM-L), так и на специальных поддонах, сбрасываемых с военно-транспортных самолетов (FAMM-P). Ожидается, что дальность полета КР составит 250-500 миль (400-800 км).

Соглашения предусматривают, что при условии выделения средств Конгрессом подрядчики, которые выполняют или превышают производственные графики, будут иметь право на дополнительные заказы.

К программе могут быть привлечены дополнительные компании, если они смогут предложить ракеты со сходными возможностями. Общее количество закупаемых ракет неизвестно, но, по информации Anduril, предполагается ежегодная поставка до 8000 ракет FAMM всех вариантов (всего до 42 тыс. ракет).

Как сообщал ЦАМТО, в мае Министерство обороны США заключило с несколькими компаниями сходные рамочные соглашения на производство недорогих размещаемых в контейнерах боеприпасов LCCM (Low-Cost Containerized Munitions). К участию в этой программе были привлечены четыре компании, включая Leidos (с ракетой класса "земля-воздух" на базе AGM-190A), Anduril (Barracuda-500M), CoAspire (КР на базе RAACM) и приобретенную в июне 2026 года Kongsberg Zone 5 Technologies (КР на базе Rusty Dagger).