Войти
Flotprom

ОСК представила стратегию развития гражданского судостроения до 2036 года

160
0
0

ОСК представила стратегию развития гражданского судостроения до 2036 года

Ключевой задачей судостроительной отрасли становится формирование устойчивого платежеспособного спроса и ритмичной загрузки верфей. Об этом заявил директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин на конференции "Судостроение – стратегия 2026", прошедшей 23 июля в Санкт-Петербурге.

По оценкам экспертов, потребность в обновлении гражданского флота исчисляется сотнями судов, однако пока не превращается в сопоставимый объем новых контрактов. По итогам 2025 года на российских верфях было законтрактовано 36 гражданских судов – минимальное значение за последние десять лет, тогда как в среднем за 2016–2025 годы ежегодно контрактовалось около 126 судов на сумму порядка 318 млрд рублей, а стратегическая потребность оценивается в порядка 1600 судов до 2036 года.

Спуск на воду сухогруза "Каспийский берег"

ЮЦСС


"Дефицита потребности в новых судах у нас нет. Основной дефицит – это подготовленные к контрактации проекты. Задача отрасли состоит в том, чтобы преобразовать общую потребность в долгосрочные серийные заказы с понятной экономикой и подтвержденным финансированием", – отметил Михаил Афонютин.

В числе факторов, сдерживающих контрактацию, спикер выделил высокую стоимость заемных средств, ограниченный объем действующих мер поддержки, регуляторные требования, не всегда синхронизированные с готовностью российского производства судового комплектующего оборудования, а также риски судовладельца, связанные с изменением стоимости материалов и условий кредитования за длительный срок строительства.

Отдельно Михаил Афонютин затронул тему экономики судовладельца и ставки лизинга. По расчетам, при сроке лизинга 25 лет, операционных расходах судовладельца порядка 3100 долларов в сутки и курсе 80 рублей за доллар, приемлемая для судовладельца ставка финансирования составляет около 4,5–4,6% процента годовых – рост ставки до 7,6% увеличивает ежемесячный лизинговый платеж на несколько миллионов рублей и требует либо повышения тайм-чартерного эквивалента, либо снижения стоимости судна. Последнее может быть достигнуто путем выхода на серийное строительство и платформенные решения, такие как разработанная ОСК "Платформа №1".

В качестве примера действующих мер поддержки Афонютин привел параметры проекта новой программы Фонда развития промышленности (ФРП) "Лизинг судов водного транспорта", рассчитанной на 2026–2029 годы и предусматривающей бюджетное финансирование в объеме 44,5 млрд рублей, из которых 8,1 млрд приходится на 2026 год. Программа позволит удерживать предельную средневзвешенную ставку не выше 4,5% годовых для пассажирских судов и не выше 8% – для грузовых, рыбопромысловых судов и технического флота, при сроке займа до 25 лет для грузовых судов и до 15 лет для пассажирских. Оператором механизма выступает ФРП, проводящий отбор лизинговых компаний и проектов.

"Программа ФРП – значимый и необходимый отраслевой инструмент. На наш взгляд необходимо проработать снижение ставок для грузовых судов до 4,5–4,6% годовых. Это позволит обеспечить приемлемую экономику заказчиков", – подчеркнул Михаил Афонютин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 23:35
  • 1
Беспилотная преграда
  • 26.07 22:11
  • 0
Комментарий к "Маркс предсказал современный мир... но ошибся в самом важном"
  • 26.07 20:09
  • 0
Комментарий к "Физический предел познания существует. И мы уже близки к нему?"
  • 26.07 05:49
  • 1
Комментарий к "Ваш взгляд буквально управляет материей: почему кот Шрёдингера до сих пор ставит физиков в тупик"
  • 26.07 04:53
  • 0
Комментарий к "Экономический подъем Российской империи в 1913 году и причины ее краха"
  • 25.07 21:07
  • 4
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 25.07 18:59
  • 2
ТОС из рукава: в войсках создан тяжелый огнеметный спецназ
  • 25.07 11:16
  • 1
Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине
  • 25.07 06:37
  • 0
Комментарий к "Броня России. «Чёрный орёл», одна из лучших модификаций Т-80, 1989"
  • 25.07 04:54
  • 0
Комментарий к "Советская 5В55 станет основой европейской системы ПВО"
  • 25.07 02:04
  • 3
Комментарий к "Математика и Бог: почему точные науки ведут к вере, а не от неё"
  • 25.07 00:16
  • 16338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 00:00
  • 0
Комментарий к "Что, если... сознание — не побочный эффект мозга, а фундаментальная сила физики?"
  • 24.07 23:04
  • 0
Комментарий к "В Польше заявили о создании сильнейшей армии в Европе"
  • 24.07 20:52
  • 0
Комментарий к "Почему наука не может описать мир без человека: феноменологический взгляд на физику"