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Немецкие предприятия ОПК предупредили о рисках диверсий

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Немецкие предприятия ОПК предупредили о рисках диверсий

Высокий уровень угрозы сохраняется после публикации Минобороны России списка европейских компаний, связанных с производством БПЛА для Украины, следует из предупреждения, выпущенного для предприятий оборонно-промышленного комплекса федеральным ведомством по охране Конституции Германии (BfV).

Ведомство утверждает, что предприятия германского ОПК, особенно сотрудничающие с Украиной, могут стать объектами разведывательной деятельности и диверсий.

Флаг ФРГ

De-online.ru


"Существует повышенная вероятность того, что соответствующие компании станут целью разведывательных и диверсионных действий российских государственных структур или лиц, действующих по их поручению", – цитирует РБК.

Также ведомство не исключило "целенаправленные атаки против отдельных сотрудников, прежде всего руководящего звена", в зависимости от дальнейшего развития конфликта.

Согласно предупреждению, предприятиям ОПК рекомендовано усилить меры физической, информационной и кибербезопасности, ограничить публикацию чувствительной информации, регулярно обучать сотрудников противодействию разведке и диверсиям.

Сотрудникам советуют минимизировать объем информации о работе в социальных сетях, пользоваться только защищенными корпоративными каналами связи и соблюдать повышенные меры предосторожности во время зарубежных командировок.

Наращивание европейскими странами производства и поставок БПЛА Украине для ударов по территории России ведет к "резкой эскалации военно-политической обстановки" в Европе, заявило в апреле Минобороны России.

В ведомстве отметили, что такие действия приведут к "ползучему превращению" европейских стран в стратегический тыл Украины, а применение произведенных в Европе БПЛА под видом "украинских" может иметь "непредсказуемые последствия".

Минобороны также опубликовало список европейских предприятий, которые производят беспилотники и комплектующие для Украины. Среди стран, где расположены филиалы украинских заводов по выпуску БПЛА, ведомство назвало Великобританию, Данию, Латвию, Германию, Нидерланды, Литву, Польшу и Чехию. Производство комплектующих, по данным министерства, также ведется в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции.

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