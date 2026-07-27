МНО Румынии приобрело во Франции вертолеты H-225M и РЛС GM200

ЦАМТО, 24 июля. МНО Румынии через Генеральный директорат вооружений подписало два контракта на закупку военной техники, финансирование которых будет осуществляться в рамках инструмента SAFE Евросоюза.

Закупка одобрена румынским парламентом и производится через выступающую в качестве заказчика Генеральную дирекцию по вооружениям (DGA) Министерства ВС Франции.

Первый заказ предусматривает поставку 12 многоцелевых вертолетов H-225M Caracal компании Airbus, а также начальный пакет логистической поддержки и обучение личного состава. Стоимость заказа составляет около 757 млн. евро, а общая утвержденная стоимость проекта SAFE по данной программе – 852 млн. евро. Вертолеты будут поставлены в конфигурации, специально предназначенной для поражения наземных целей. Они могут применяться в любое время суток для непосредственной авиационной поддержки, ведения разведки, тактической обороны, а также проведения десантных операций.

Второй контракт предусматривает поставку французской компанией Thales 12 радиолокационных станций Ground Master 200 MM/A (GM200 MM/A), начального пакета логистической поддержки и обучение личного состава. Стоимость покупки составляет около 247 млн. евро, а общая утвержденная стоимость проекта SAFE по данной программе – 258 млн. евро.

Радиолокационные станции предназначены для обнаружения воздушных целей на малых и средних дальностях, в том числе на малых и предельно малых высотах. РЛС позволят обнаруживать и сопровождать в неблагоприятных метеоусловиях и сложной электромагнитной обстановке самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, управляемые / неуправляемые ракеты и другие воздушные угрозы.

Проекты реализуются в рамках совместных закупок с другими европейскими государствами, при этом Франция является ведущей страной. Поставки будут осуществляться поэтапно до 2030 года, в соответствии с установленным графиком.

Регламент №2025/1106, устанавливающий программу "Действия в области безопасности для Европы" (SAFE), был принят Советом ЕС 27 мая 2025 года. Данный регламент предусматривает создание специального инструмента для оказания финансовой помощи государствам-членам для осуществления срочных и крупных государственных инвестиций в поддержку европейской оборонной промышленности и снижения зависимости от импорта военной техники и технологий.