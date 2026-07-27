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Военное обозрение

Противник угрожает России дронами «Лютый» с планирующими авиабомбами

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская промышленность старается реализовать возможности по масштабированию дальних ударов. Особый сегмент на этом поле деятельности – беспилотники, которые «обрастают» самыми разнообразными средствами поражения.

Теперь украинский военпром заявляет о готовности начать обширные поставки для ВСУ БПЛА «Лютый», вооружённых корректируемыми авиабомбами – с модулями планирования. Такие БПЛА были представлены и на недавней военно-технической выставке в Фарнборо.

Источник изображения: topwar.ru

Сам по себе дрон «Лютый», если верить разработчикам, в базовой версии способен покрывать расстояние до 1000 км, а в «продвинутой версии» (с меньшей нагрузкой) – порядка 2200 км. Подвешенные к его крыльям планирующие авиабомбы, как сообщается, способны преодолевать (в горизонтальной плоскости) ещё порядка 120 км.

Источник изображения: topwar.ru

Такого рода комбинация огневых средств, когда БПЛА вооружается четырьмя авиабомбами, способна позволить противнику получить дополнительные возможности по точечным атакам в отношении объектов в наших тылах.

Противник, угрожая России, не скрывает, что в его планах - нанесение удара по тыловым объектам энергетики, военной промышленности, логистики, а также по аэродромам, НПЗ, топливным хранилищам. И конечно же, эту угрозу нельзя игнорировать. Проблему одним лишь применением систем ПВО в данном случае точно не решить. Необходимы меры, принятие которых может позволить лишить противника самой возможности осуществлять производство такого рода вооружения, а также получать оружие из-за рубежа - а ведь оружейные потоки, в том числе позиционируемые в дальнейшем как «произведённая Украиной техника», и на пятый год СВО продолжают стекаться на Украину.

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