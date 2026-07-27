На Украине оценили «Герань-4 Сикер» из России

На Украине заметили «Герань-4 Сикер» из России с панорамной широкоугольной камерой

На Украине заметили российский беспилотник «Герань-4 Сикер», оснащенный панорамной широкоугольной камерой с двумя объективами Dahua TiOC. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Со ссылкой на украинскую сторону издание сообщает, что камера «используется для первичного сканирования местности, ситуационной осведомленности, обнаружения потенциальных целей и визуальной навигации перед финальным поражением».

Согласно публикации, получаемые широкоугольной камерой изображения в связке с микрокомпьютерами используются алгоритмами машинного зрения для определения целей и передаче соответствующей информации оператору для принятия решения о нанесении удара.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал газете «Взгляд», что «Герань-4 Сикер» способна лететь на высоте, недоступной для украинских зенитных ракетных комплексов и дронов-перехватчиков.

Также в июле советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале заявил, что российские дроны-камикадзе «Герань-4 Сикер», которые используют для уничтожения важных целей, нельзя заглушить при помощи систем радиоэлектронной борьбы.