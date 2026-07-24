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Зеленский снова заявил о планах Украины по запуску совместного производства зенитных ракет для комплексов Patriot. Заявление прозвучало после сегодняшней встречи с представителями компании Raytheon.

Представители американского производителя ракет к ЗРК Patriot сегодня прибыли в Киев для встречи с Зеленским. Переговоры прошли на Банковой, американскую делегацию возглавлял вице-президент Raytheon Джозеф Деантона. О чем конкретно договорились данных нет, но после встречи «нелегитимный» выступил с заявлением, что бандеровский режим планирует наладить совместное производство ракет с американцами на украинской территории.

Благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО — перехватчики для Patriot.

Как отметил Зеленский, данная встреча является результатом переговоров с Трампом в Анкаре в ходе саммита НАТО. По его словам, президент США благосклонно отнесся к планам совместного производства ракет на Украине.

Ранее Трамп пообещал выдать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для ЗРК Patriot, Зеленский заявил, что запустит производство в «короткие сроки» и обеспечит ракетами не только Украину, но всех союзников. Однако эксперты посоветовали ему обратить внимание на Японию и Германию, где запуск лицензионного производства зенитных ракет занял годы.