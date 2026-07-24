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Американский F-15EX впервые сбросил бомбы

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Фото: Samuel King / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Samuel King / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

TWZ: Американский истребитель F-15EX впервые сбросил бомбы

Американский истребитель F-15EX Eagle II, который изначально рассматривали в качестве носителя оружия класса «воздух-воздух», впервые сбросил бомбы. Об этом пишет TWZ.

Самолет 142-го крыла Военно-воздушных сил Национальной гвардии США сбросил 24 учебные бомбы BDU-50 и 12 бомб BDU-56 в ходе десяти вылетов. Отмечается, что бомбы «с удовлетворительным результатом» достигли целей на полигоне Маунтин-Хоум.

BDU-50/B и BDU-56/B соответствуют по форме и весу боевым бомбам Mk 82 и Mk 84. Эти изделия применяют в связке с комплектами Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые превращают свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие.

Как пишет издание, новые F-15EX в конфигурации «воздух-земля» смогут заменить стареющий парк истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle. «Дополнительные запланированные закупки F-15EX вполне могут позволить вывести из эксплуатации по крайней мере часть старых F-15E, а также других самолетов», — говорится в материале.

Ранее в июле журнал 19FortyFive писал, что F-15EX может нести до 12 ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. Всего на самолете 23 точки для подвески вооружения, топливных баков и прицельных контейнеров.

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Страны
США
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AMRAAM
F-15
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Военные учения
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