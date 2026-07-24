КСИР пригрозил атаками на британские базы за поддержку США в войне

Источник изображения: topwar.ru
Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана распространил через СМИ специальное заявление, в котором пригрозил Британии ответными действиями за предоставление своих военных баз, в первую очередь авиационных, ВС США для ударов по ИРИ. Соответствующее решение накануне принял новоиспеченный премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернем, назвав такие атаки «оборонительными».
Американские ВВС уже им воспользовались и впервые с момента возобновления боевых действий между США и Ираном задействовали дальний бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по объектам КСИР. Самолет взлетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании.
Первыми на данное решение главы британского кабмина отреагировали в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. В иранском МИД предупредили Лондон, что теперь Тегеран считает любую базу Британии, используемую для агрессии против Исламской Республики, законной целью.
Теперь к заявлению МИД Ирана присоединился и Корпус стражей исламской революции, а он может и атаковать.
Между тем сообщается, что самолет радиоэлектронной борьбы L-3Harris EA-37B Compass Call ВВС США прибыл на базу Милденхолл Королевских военно-воздушных сил. Отсюда он должен вылететь в район Персидского залива. В последний раз этот самолет находился в регионе Ближнего Востока в апреле – во время операции ВС США «Эпическая ярость» против Ирана.
До Британских островов иранцы не добьют. А вот две базы Королевских ВВС на Кипре в начале марта уже подвергались атакам. Киприотам тогда это сильно не понравилось.
Источник изображения: topwar.ru