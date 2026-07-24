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Военное обозрение

КСИР пригрозил атаками на британские базы за поддержку США в войне

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Источник изображения: topwar.ru

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана распространил через СМИ специальное заявление, в котором пригрозил Британии ответными действиями за предоставление своих военных баз, в первую очередь авиационных, ВС США для ударов по ИРИ. Соответствующее решение накануне принял новоиспеченный премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернем, назвав такие атаки «оборонительными».

Американские ВВС уже им воспользовались и впервые с момента возобновления боевых действий между США и Ираном задействовали дальний бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по объектам КСИР. Самолет взлетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании.

Первыми на данное решение главы британского кабмина отреагировали в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. В иранском МИД предупредили Лондон, что теперь Тегеран считает любую базу Британии, используемую для агрессии против Исламской Республики, законной целью.

Теперь к заявлению МИД Ирана присоединился и Корпус стражей исламской революции, а он может и атаковать.

Мы предупреждаем Великобританию. Не добавляйте ничего к вашему антирейтингу. Любая база, которая будет использоваться для атак против Ирана, станет целью.

Между тем сообщается, что самолет радиоэлектронной борьбы L-3Harris EA-37B Compass Call ВВС США прибыл на базу Милденхолл Королевских военно-воздушных сил. Отсюда он должен вылететь в район Персидского залива. В последний раз этот самолет находился в регионе Ближнего Востока в апреле – во время операции ВС США «Эпическая ярость» против Ирана.

До Британских островов иранцы не добьют. А вот две базы Королевских ВВС на Кипре в начале марта уже подвергались атакам. Киприотам тогда это сильно не понравилось.

Источник изображения: topwar.ru

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