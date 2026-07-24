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Точность иранских Shahed-136 связали с российской «Кометой»

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Shahed-136. Фото: Wikipedia
Shahed-136. Фото: Wikipedia.

В России допустили появление российских модулей «Комета» в иранских Shahed-136

Помощь, которую Россия якобы оказывала Ирану для атак на объекты ЦРУ в Персидском заливе, может быть связана с поставкой модулей «Комета». Модернизацию иранских дронов-камикадзе при помощи российских компонентов допустил Telegram-канал «Военная хроника».

На Западе считают, что точность беспилотников Shahed-136, которыми поразили объекты на Ближнем Востоке, была выше обычной.

«Упоминание "передовых технологий применения дронов" может косвенно указывать на интеграцию в иранские БПЛА-камикадзе российских помехозащищенных спутниковых модулей», — пишет канал. Автор предположил, что в «Шахедах» могли появиться модули приема спутниковых данных «Комета». Изделие использует несколько приемников для сравнения поступающих данных. Модуль способен отличить настоящие сигналы от помех.

Также канал допустил, что Shahed-136 получили алгоритмы автоматического наведения по рельефу местности. Они повышают устойчивость беспилотников к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее источники Reuters сообщили, что американская разведка заподозрила Россию в якобы оказании помощи Ирану. Аналитики расследуют возможную передачу данных о целях или поставку передовых технологий.

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Страны
Иран
Россия
США
Проекты
БПЛА
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