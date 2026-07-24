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Техкульт

На российских АЭС приступили к опытной эксплуатации цифровой системы «ТОРЭКС»

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На российских АЭС приступили к эксплуатации «ТОРЭКСа»

На всех 11 АЭС, входящих в состав «Росэнергоатома», начали опытно‑промышленную эксплуатацию российской цифровой системы «ТОРЭКС». Пользоваться ей будут свыше 20 000 работников атомных станций и различных подрядных и смежных организаций.

Как уточнили в пресс‑службе концерна, платформа собирает и обрабатывает данные о миллионах единиц самого разного оборудования. С ее помощью можно мониторить состояние техники, фиксировать выявленные неполадки, следить за их своевременным устранением, а также составлять графики ремонтов, учитывая выработанный ресурс и параметры надежности оборудования. Опытно‑промышленная эксплуатация продлится до лета 2027 года, а затем примут решение о переходе системы «ТОРЭКС» в режим промышленной работы. В перспективе специалисты намерены нарастить функционал платформы, интегрировав в нее инструменты на базе искусственного интеллекта. Система разработана на отечественной платформе «Аксиома» и является одним из самых крупных проектов по цифровизации в «Росэнергоатоме». В компании рассчитывают, что внедрение «ТОРЭКС» поможет оптимизировать повседневные процессы, сократить сроки согласования технической документации и сделать планирование ремонтных работ более эффективным.

Макс Антонов

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Компании
Росэнергоатом
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