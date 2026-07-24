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Техкульт

Китайская Run Robotics первой в мире запускает серийное производство роботов-кентавров

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Робот-кентавр

Китайская компания Run Robotics представила на конференции WAIC 2026 в Шанхае первого в мире гибридного робота-«кентавра». Аппарат сочетает четырехколесное шасси для быстрого передвижения по пересеченной местности и человекоподобный верх с манипуляторами, что позволяет ему выполнять сложные физические задачи.

Робот предназначен для автономного патрулирования, пожаротушения, горнодобывающих работ, инспекции нефтепромыслов и спасательных операций в опасных условиях. Нижняя часть на колесах обеспечивает эффективное движение по неровным поверхностям, а верхняя — оснащенная двумя руками, захватами и многомерными датчиками силы — может расчищать завалы, управлять оборудованием и помогать спасателям. Аппарат соответствует взрывобезопасным требованиям, выдерживает типовую нагрузку до 120 кг и максимальную статическую — до 210 кг. Модульная платформа позволяет менять конфигурацию верхней части в зависимости от задач. Система восприятия включает лидар, бинокулярное зрение и камеры глубины, что обеспечивает распознавание труб, вентилей, препятствий и людей, а также автономное планирование маршрута и замкнутый цикл «восприятие — принятие решений». Run Robotics планирует завершить автоматизированную сборочную линию для новых роботов в четвертом квартале 2026 года и уже имеет коммерческие заказы.

Александр Козырев

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Страны
Китай
Проекты
Робот
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