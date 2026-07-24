Войти
Военное обозрение

Аналог HIMARS: французы планируют испытать на Украине свою новую РСЗО Thundart

407
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Французские компании MBDA и Safran планируют испытать прототипы своей новой РСЗО Thundart в боевых условиях на Украине. Комплекс призван заменить устаревшие системы M270 LRU (Lance-Roquettes Unitaire).

Как сообщает обозреватель French Aid to Europe, после испытаний на Украине система будет принята на вооружение Франции. При этом ракеты к Thundart совместимы с M270 LRU, однако их характеристики на данный момент не раскрываются. Известно лишь о дальности полета в 150 км, с планами в будущем довести ее до 500 км. Кроме того, предполагается, что компания Safran интегрирует в ракету для новой РСЗО систему наведения, используемую в семействе корректируемых авиабомб AASM Hammer. Комплекс базируется на шасси грузового автомобиля Scania 8×8, оснащенного поворотным креплением.

Ранее компания Turgis & Gaillard представила проект комплекса Foundre по программе FLP-T. Он также призван заменить РСЗО LRU, четыре единицы которых ранее были переданы ВСУ, а из оставшихся девяти часть неисправна из-за дефицита запчастей. Таким образом, фактически французы хотят создать свой аналог американской РСЗО HIMARS.

При этом, хотя разработчики явно планируют потеснить HIMARS на рынках вооружений, поскольку цена изделия будет явно выше американского аналога, не говоря уже о выпуске собственных ракет — угнаться за объемами серийного производства РСЗО компанией Lockheed Martin вряд ли получится.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Франция
Продукция
HIMARS
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Safran
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 11:46
  • 1
На Западе оценили советскую ракету 5В55
  • 23.07 23:58
  • 0
Почти что ч. 3 - комментарий к "Пробить броню «Тигра»: как Красная армия научилась справляться с германским «зверинцем»"
  • 23.07 22:33
  • 16331
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 21:16
  • 0
Комментарий ко 2-ой части - "Танковые наступательные операции в эпоху дронов"
  • 23.07 20:21
  • 0
Комментарий к 1-ой части - "Нерадостное будущее бронированных монстров. Танкам пора на покой"
  • 23.07 12:09
  • 1
В зоне СВО появился модернизированный «Штурмовик»
  • 23.07 11:56
  • 1
ТОС из рукава: в войсках создан тяжелый огнеметный спецназ
  • 23.07 04:45
  • 0
Комментарий к "Математика и Бог: почему точные науки ведут к вере, а не от неё"
  • 22.07 20:42
  • 0
Комментарий к "Почему я не коммунист"
  • 22.07 18:54
  • 1
Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп
  • 22.07 18:43
  • 0
Комментарий к "Модель капитализма у Карла Маркса"
  • 22.07 15:37
  • 1
Комментарий к "США создали дешевый Patriot"
  • 22.07 15:22
  • 2
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 22.07 06:07
  • 0
Комментарий к "Вот почему в танках СССР ставили автомат заряжания в корпус"
  • 22.07 03:34
  • 0
Комментарий к "Ту-4: советская копия B-29"