Индийский флот пополнил шестой противолодочный корабль прибрежной зоны

На индийской военно-морской базе Карвар состоялась церемония ввода в эксплуатацию противолодочного корабля прибрежной зоны "Малван" типа ASW SWC. Как уточняет Naval News, это второй корвет данного типа, построенный на верфи Cochin Shipyard Limited, и шестой, пополнивший состав ВМС Индии.

Корабль, заложенный в феврале 2023 года и спущенный на воду в ноябре того же года, назван в честь прибрежного города Малван в штате Махараштра – региона, неразрывно связанного с наследием Чхатрапати Шиваджи Махараджа – вое­на­чаль­ника, выступившего против империи Великих Моголов.

Ввод в строй противолодочного корабля прибрежной зоны "Малван", Индия Indian Navy

Напомним, что в общей сложности индийский флот заказал 16 кораблей класса ASW SWC. По четыре корвета должны построить верфи Larsen & Toubro Limited и Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), а Cochin Shipyard Limited – восемь.

По заявлениям властей, доля импортозамещения в противолодочных кораблях прибрежной зоны превышает 80%.

Водоизмещение кораблей ASW SWC составляет 900 тонн, длина – 77,6 метра, ширина – 10,5 метра, осадка – 2,7 метра. Оснащенные тремя водометными движителями, они могут развивать скорость до 25 узлов. Дальность плавания – 1800 морских миль. Экипаж – 57 человек, включая семь офицеров.

Корабли этого типа оснащаются корпусным гидролокатором и низкочастотным гидролокатором переменной глубины.

Вооружение включает ракетно-бомбометную установку РБУ-6000, легкие 324-мм торпеды, противолодочные мины, а также 30-мм арткомплекс CRN-91 и два 12,7-мм дистанционно управляемых модуля OFT M2.