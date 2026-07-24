«До последнего уводил самолет от жилых построек». В Подмосковье разбился Су-57

«Ъ»: в Подмосковье разбился Су-57, пилот катапультировался

В Подмосковье разбился учебно-боевой самолет, летчик катапультировался. Воздушное судно упало на поле в безлюдной местности. Предполагается, что авария могла произойти из-за технической неисправности. По информации «Ъ», самолетом, потерпевшим крушение, оказался Су-57. Президент России Владимир Путин называл его самым современным и эффективным самолетом в мире.

В Московской области потерпел крушение учебно-боевой самолет при выполнении взлета, приводит ТАСС заявление Минобороны России. Летчику удалось катапультироваться, его жизнь вне опасности.

Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, отметили в ведомстве. «Летчик до последнего уводил судно от жилых построек», — уточнил Mash.

На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Звенигород», можно увидеть, что воздушное судно упало в поле — вдалеке от жилых построек. Над обломками поднимался густой черный дым.

В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся без боекомплекта. Причиной аварии могла стать техническая неисправность авиационной техники.

По данным «Известий», оперативные службы выехали на место происшествия в районе села Луцино Одинцовского района.

Как пишет «Коммерсантъ», Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (статья 351 УК РФ). В причинах происшествия будут разбираться следователи, военные эксперты и комиссия Минобороны.

«Самая современная машина»

Официально не сообщалось, самолет какой модели потерпел крушение. По информации «Ъ», разбился многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

Первый полет Су-57 состоялся еще 29 января 2010 года, а в 2018 году был подписан официальный контракт на поставку этих машин Министерству обороны РФ. После развертывания серийного производства в 2020 году Вооруженные силы России получили первый серийный истребитель. До 2028 года планировалось закупить 76 самолетов Су-57.

Точные параметры истребителя остаются засекреченными, однако известны данные его экспортной модификации Су-57Э. Этот двухдвигательный одноместный самолет обладает максимальной взлетной массой 34 тонны и может транспортировать до 7,5 тонн вооружения. Он развивает скорость до 2 Махов, имеет боевой радиус 1250 км и способен подниматься на высоту до 18 800 метров.

Фюзеляж машины на 25% собран из углепластика. Истребитель выполнен по технологиям «стелс» и оснащен передовой бортовой радиолокационной системой с активной фазированной антенной решеткой, а также дополнительными распределенными антеннами, что обеспечивает самолету круговой обзор на расстоянии в сотни километров.

В июне президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал Су-57 самым современным и эффективным самолетом в мире.

«Су-57 — это хорошая машина, современная, может быть, самая современная в мире на данный момент. И самая эффективная»,

— цитирует его ТАСС.

В 2022 году секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (на тот момент — министр обороны) сообщил, что истребители СУ-57 блестяще показали себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Самолет Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолет показал себя блестяще. Самолет имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего. <...> Самое главное — очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще, я другого слова здесь не нахожу», — говорил он в интервью телеканалу «Россия 1».

Как писал Military Watch Magazine, масштаб операций Су-57 на украинском театре военных действий «остается значительным» и включает не только подавление средств ПВО и воздушный бой, но и операции в воздушном пространстве противника.

Михаил Синев