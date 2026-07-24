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На Украине заявили о новой роли российских «Гербер»

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Фото: Ved_den / Shutterstock / Fotodom
Фото: Ved_den / Shutterstock / Fotodom.

Бескрестнов: ВС России используют дроны «Гербера» для управления ударными «Молниями»

Вооруженные силы (ВС) России начали использовать многоцелевые дроны «Гербера» для управления ударными аппаратами «Молния» на большой дальности. О новой роли «Гербер» заявил в Telegram советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов.

Отмечается, что MESH-модемы «Молний», «Гербер» и «Гераней» используют один диапазон частот. По словам Бескрестнова, ранее модемы были несовместимыми, однако конструкторы обошли эти ограничения.

«Сегодня есть первый случай управления "Молниями" через "Герберу"», — говорится в сообщении.

Автор допустил, что практику управления «Молниями» через аппараты большой дальности будут масштабировать.

Ранее в июле появились фотографии новой модификации дрона-камикадзе «Молния». Аппарат без антенны атакует объекты без участия оператора.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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