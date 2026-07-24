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На Западе оценили советскую ракету 5В55

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Фото: Darkone / wikipedia.org
Фото: Darkone / wikipedia.org.

MWM: Советская 5В55 была лучшей зенитной ракетой в своем классе

Зенитная управляемая ракета (ЗУР) 5В55, на основе которой хотят разработать европейско-украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО), была лучшим перехватчиком в своем классе. Возможности советского изделия оценило западное издание MWM.

«5В55, принятая на вооружение в 1978 году, во многих отношениях была самой совершенной ракетой класса "земля-воздух", которой она оставалась на протяжении более десяти лет. Ракета может поражать цели, летящие на высотах от нескольких метров над землей до более чем 25 километров», — говорится в материале.

ЗУР семейства 5В55 использовали в составе зенитных систем С-300. Ракета с бесконтактным радиолокационным взрывателем несет боевую часть весом 133 килограмма. Базовая 5В55К способна поразить самолет на дальности до 47 километров.

Ранее журнал MWM писал, что украинский перехватчик FP-7.x разработали на основе 5В55. Изделие будут использовать в составе перспективной европейско-украинской системы ПВО Freya.

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-300
1 комментарий
№1
24.07.2026 11:46
На фото к статье, скорей всего, ракета 5В21 (или 5В28) комплекса С-200, а не 5В55 комплекса С-300.
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