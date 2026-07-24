Путин отметил способность России самостоятельно выпускать сырье для оружия

Путин: Россия самостоятельно выпускает сырье для вооружений

Россия остается одной из немногих стран мира, которая самостоятельно производит сырье, необходимое для выпуска вооружений. Об этом 23 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как известно, Россия — одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает <...> сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения», — сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.

По словам главы государства, страна самостоятельно выпускает необходимые материалы и комплектующие для серийного производства перспективных образцов вооружения, а также модернизации существующей военной и специальной техники.

Путин также отметил, что вопросы, связанные с этой работой, затрагивают практически все ведомства, представленные на совещании, и предложил обсудить их в ходе заседания.

Президент РФ в ходе совещания по развитию авиаотрасли 24 июня подчеркнул, что Россия входит в четверку государств, которые способны полностью самостоятельно выпускать авиадвигатели. Глава государства отметил, что несмотря на сдвиг почти в два года из-за санкций недружественных стран, программа МС-21 была выполнена успешно. После осмотра новых российских самолетов Путин также заявил, что техника из РФ не только не уступает, но и опережает по некоторым параметрам зарубежную.