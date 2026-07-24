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ЦАМТО

Госкомвоенпром Беларуси провел работы по обновлению транспортно-заряжающей машины ЗРК "Оса"

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Зенитный ракетный комплекс семейства "Оса" ВС Белоруссии на аэродромном участке дороги М1 под Минском в рамках учений "Запад-2025"
Зенитный ракетный комплекс семейства "Оса" ВС Белоруссии на аэродромном участке дороги М1 под Минском в рамках учений "Запад-2025".
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Толочко

ЦАМТО, 23 июля. ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" (Республика Беларусь) реализует комплексный подход к совершенствованию вооружения и военной техники.

В рамках работ по обновлению средств ЗРК "Оса" специалисты предприятия провели глубокую модернизацию транспортно-заряжающей машины 9Т217 до уровня 9Т217-1Б.

Изделие предназначено для:

- погрузки зенитных управляемых ракет 9M33М2(М3) в боевую машину;

- транспортирования по всем видам дорог и бездорожью;

- временного хранения боекомплекта.

Ключевые изменения:

- полностью заменено грузоподъемное оборудование;

- реализована функция дистанционного управления краном;

- заменены средства радиосвязи.

Изделие переведено на современное шасси МАЗ-5316 с колесной формулой 4х4, что позволило значительно повысить эксплуатационные характеристики машины и увеличить количество перевозимых зенитных управляемых ракет.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
2566 ЗРРЭВ
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