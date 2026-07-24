Модернизацию атомного подводного флота назвали важнейшей задачей для развития ВМФ

Модернизация атомного подводного флота является задачей, важнейшей для развития ВМФ России. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время посещения базы подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске.

В рамках рабочей поездки в Камчатский край Патрушев ознакомился с вопросами поддержания боевых и оперативных возможностей Тихоокеанского флота для обеспечения задач по защите национальных интересов и снижения уровня угроз национальной безопасности. Он поздравил личный состав базы с приближающимся Днем ВМФ России (в этом году отмечается 26 июля).

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" Минобороны РФ

За годы своего существования российский ВМФ прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что наша страна является великой морской державой, отметил Патрушев. Он добавил, что сегодня флот продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Ушакова, Нахимова и Кузнецова, обеспечивает стратегическую стабильность, международный правопорядок и хозяйственную деятельность России в морях и океанах.

"Дальние походы, учения и дежурства в ключевых районах Мирового океана повышают боеготовность и укрепляют боевой дух личного состава, благодаря чему российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные задачи", – цитирует РИА Новости слова Патрушева.

Приоритетом государственной политики в области военно-морской деятельности было и остается поддержание боевых возможностей флота, разработка и производство новейшего вооружения и военной техники, совершенствование мастерства и боевой подготовки подразделений флота, добавил помощник главы государства.

Напомним, что в Вилючинске создана инфраструктура для базирования многоцелевых атомных подлодок проекта 885М (шифр "Ясень-М") и стратегических АПЛ проекта 955А (шифр "Борей-А"). Серии этих субмарин продолжают строиться на "Севмаше".