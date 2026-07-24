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ЦАМТО

В НАТО утвержден план общего финансирования Альянса на 2027-2031 годы

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

ЦАМТО, 23 июля. Североатлантический совет 22 июля утвердил план общего финансирования НАТО на 2027-2031 годы, определяющий порядок инвестирования Альянса в приоритетные направления на пятилетний период.

Документ дает странам-союзницам ориентировочную картину прогнозируемых потребностей организации в ресурсах и обеспечивает соответствие механизма общего финансирования возросшему уровню военно-политических амбиций альянса в условиях осложнения обстановки в сфере безопасности.

В рамках принятого решения страны-участницы согласовали потолки финансирования на 2027 год по трем направлениям: военному бюджету, гражданскому бюджету и "Программе инвестиций в безопасность" (NSIP). Совокупный объем общего финансирования увеличен до 6,5 млрд. евро против 5,3 млрд. евро, утвержденных в 2026 году.

Североатлантический совет также официально утвердил план программы развития потенциала цепочки поставок топлива НАТО (NATO Fuel Supply Chain Capability Programme Plan) стоимостью 27 млрд. евро. Инвестиции предусматривают модернизацию существующей инфраструктуры хранения и распределения топлива, включая строительство новых объектов и трубопроводов в восточной и юго-восточной части зоны ответственности альянса для обеспечения войск НАТО энергоснабжением, необходимым для поддержания боеготовности.

По итогам многолетних переговоров реализация топливной программы стала возможна после того, как Турция сняла свои возражения, которые ранее блокировали принятие соглашения.

План общего финансирования на 2027-2031 годы также предусматривает выделение ресурсов на приоритетную поддержку Украины, включая Инициативу НАТО по обучению и оказанию помощи в области безопасности Украине (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU), а также Совместный аналитический, учебный и образовательный центр НАТО-Украина (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre, JATEC).

Механизм общего финансирования НАТО складывается из прямых взносов государств-членов в коллективные бюджеты и программы Альянса и является отдельным инструментом от национальных расходов на оборону каждой страны. Согласно данным штаб-квартиры организации, объем общих фондов составлял порядка 4,6 млрд. евро в 2025 году, увеличившись до 5,3 млрд. евро в 2026 году в рамках предыдущего пятилетнего плана на 2026-2030 годы, утвержденного североатлантическим советом 16 июля 2025 года.

Отдельно от программы общего финансирования, согласно бюджетному запросу МО США на 2027 финансовый год, Соединенные Штаты планируют направить на нужды НАТО в целом почти 1,4 млрд. долл., из которых 756,7 млн. долл. приходится на счет эксплуатации и техобслуживания в рамках военного бюджета НАТО, а 604,3 млн. долл. – на "Программу инвестиций в безопасность".

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