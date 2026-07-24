ЦАМТО, 23 июля. Болгария остается одним из спонсоров киевского режима и продолжает его вооружать, несмотря на отказ от участия в так называемой "коалиции желающих", сообщили "РИА Новости" в посольстве России в Софии.

В дипмиссии допустили, что само решение президента Болгарии Илияны Йотовой поддержать отказ страны от участия в "коалиции желающих" является позитивным моментом.

При этом дипломаты обратили внимание на то, что заявления не должны расходиться с действиями, однако в случае с Болгарией разговоры о дипломатии, о необходимости воздерживаться от эскалации не подкрепляются реальными шагами.

"Болгария по-прежнему остается одним из спонсоров киевского режима, продает ему напрямую и через третьи руки огромное количество оружия и боеприпасов, обеспечивает в его интересах логистические маршруты и поддерживает его устойчивость через поставки энергоресурсов и электроэнергии, развивает военно-техническое сотрудничество", – заявили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что на фоне таких действий заявления о нежелании входить в "коалицию желающих" выглядят, как попытка прикрыться.

"На таком фоне любые слова о дистанцировании от "коалиции желающих" вряд ли возможно трактовать иначе, кроме как попытку прикрыться, одновременно продолжая вносить посильный вклад в совершаемые Зеленским и его хунтой преступления", – подчеркнули "РИА Новости" в посольстве.