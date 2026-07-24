В Британии завершена очередная фаза испытаний самолёта-лаборатории Excalibur

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Испытательный самолёт FTA Excalibur, представляющий собой переоборудованную британскую летающую лабораторию для отработки технологий боевой авиации следующего поколения, завершил очередной этап испытаний. Проектировщики сообщают о его переходе к следующей испытательной фазе. Информацию подтвердили участники программы Team Tempest - Leonardo UK, 2Excel Aviation и министерство обороны Британии.

Военная лаборатория Excalibur, если можно так выразиться, базируется на самолёте Boeing 757-200 (G-FTAI) и служит ключевой платформой для ускоренной отработки систем будущего истребителя Tempest в рамках международной программы GCAP, в которой участвуют Британия, Италия и Япония. Самолёт предназначен для снижения рисков и быстрого внедрения технологий, которые позже будут интегрированы в серийный истребитель шестого поколения, запланированный к поступлению на вооружение в 2035 году.

Основные характеристики самолета представлены ниже.

Двигатели: два Rolls-Royce RB211, практический потолок - 12,8 тысяч метров, максимальная скорость - 0,86 Маха, крейсерская скорость - 0,8 Маха, полезная нагрузка до 28 тонн, дальность полёта - 7200 км, продолжительность полёта - до 8 часов.

Самолёт в качестве платформы для отработки технологий выбран благодаря относительно большой грузоподъёмности, высотным и скоростным характеристикам, а также значительному объему электроэнергии, вырабатываемой двигателями и вспомогательной силовой установкой (до 90 кВА на двигатель), что важно для энергоёмких современных сенсоров и систем.

Excalibur оснащён обширным комплексом испытательного оборудования для отработки и анализа данных - интегрированной системой датчиков так называемых некинетических эффектов и связи, разрабатываемой Leonardo.

Носовой обтекатель представляет собой характерный «боевой» нос для интеграции многофункциональной радиолокационной станции MRFS. Устанавливаются дополнительные обтекатели и антенны по фюзеляжу, включая центральный и крыльевые отсеки.

Внутреннее оснащение: рабочие станции операторов, мощные вычислительные системы, «виртуальная кабина» в пассажирском салоне.

Системы измерений: сотни датчиков (включая 280 тензодатчиков), воздушный зонд на хвосте и другое испытательное оборудование.

Испытания, как заявлено, подтверждают аэродинамическую стабильность модифицированного самолёта и открывают путь к полноценному тестированию перспективных сенсоров, РЛС, инфракрасных систем поиска и сопровождения, электронной борьбы и средств связи.