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РИА Новости

Патрушев назвал модернизацию атомного подводного флота важнейшей задачей

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Патрушев назвал модернизацию атомного подводного флота важнейшей задачей для ВМФ

ВИЛЮЧИНСК (Камчатский край), 23 июл - РИА Новости. Модернизация атомного подводного флота является задачей, важнейшей для развития Военно-Морского Флота России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В рамках рабочей поездки в Камчатский край Патрушев посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Вилючинске. Он ознакомился с вопросами поддержания боевых и оперативных возможностей ТОФ для обеспечения задач по защите национальных интересов и снижения уровня угроз национальной безопасности. Патрушев поздравил личный состав базы подводных сил ТОФ с наступающим Днем Военно-Морского Флота России.

За годы своего существования отечественный ВМФ прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой, отметил Патрушев в поздравлении. Сегодня Военно-Морской Флот продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Ушакова, Нахимова и Кузнецова, обеспечивает стратегическую стабильность, международный правопорядок и хозяйственную деятельность России в морях и океанах, добавил он.

"Дальние походы, учения и дежурства в ключевых районах Мирового океана повышают боеготовность и укрепляют боевой дух личного состава, благодаря чему российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные задачи", - сказал Патрушев.

Приоритетом государственной политики в области военно-морской деятельности было и остается поддержание боевых возможностей флота, разработка и производство новейшего вооружения и военной техники, совершенствование мастерства и боевой подготовки подразделений флота, добавил помощник главы государства.

Президент России Владимир Путин поставил масштабные задачи по дальнейшему совершенствованию Военно-Морского Флота, укреплению научного, технологического и кадрового потенциала военно-морской сферы, отметил Патрушев. "Важнейшей задачей является сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил", - подчеркнул он. Данные меры закреплены в Стратегии развития ВМФ РФ, утвержденной президентом, добавил Патрушев.

Помощник главы государства пожелал всем морякам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в службе на благо России. Также Патрушев вручил награды Морской коллегии ряду офицеров-подводников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ТОФ
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