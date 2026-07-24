Группа Leonardo получила рекордные заказы на фоне милитаризации Европы

ЦАМТО, 23 июля. Итальянская группа Leonardo, один из крупнейших оборонных подрядчиков в ЕС, в 2025 году на фоне милитаризации Европы получила новые заказы на рекордную сумму в 23,8 млрд. евро.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил представитель группы Leonardo.

"Заказы составили 23,8 млрд. евро, это самый высокий показатель за все годы. Выручка достигла 19,5 млрд. евро", – заявили в холдинге.

Сумма заказов на 15% превышает показатели 2024 года, добавил представитель Leonardo. При этом географическая структура выручки компании остается стабильной: на саму Италию приходится 23%, на США – 24%, на Великобританию – 13%, а оставшиеся 40% распределены между другими европейскими странами и остальным миром.

Среди ключевых коммерческих успехов 2025 года в компании выделили контракт на поставку 12 учебно-боевых самолетов M-346 Австрии, соглашение о производстве 21 боевой машины для итальянской армии в рамках СП с немецкой Rheinmetall, а также контракт на техническое обслуживание и поддержку истребителей Eurofighter ВВС Кувейта.

При этом чистая прибыль холдинга по итогам 2025 года составила 1,3 млрд. евро, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом, выяснило "РИА Новости" из отчетности компании.

Ранее Италия одобрила 12 пакетов военной помощи Украине. Официальный перечень передаваемой Киеву техники засекречен, однако, по данным итальянских СМИ, в него вошли батареи новейших систем ПВО SAMP/T, боеприпасы к ним и бронетехника. В большинстве же случаев речь идет об устаревших образцах, которые Минобороны Италии рассчитывает заменить новыми закупками за счет участия в европейском кредитном механизме SAFE.