США планируют закупить для Украины 150 пулеметов для борьбы с дронами

ЦАМТО, 23 июля. Госдепартамент США планирует закупить для Украины 150 пулеметов для мобильных огневых групп, перехватывающих беспилотники и другие воздушные цели.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на правительственные документы США.

Речь идет о крупнокалиберных пулеметах М2 с оптическими прицелами быстрого наведения. В комплект войдут крепления для монтажа на пикапы и другие автомобили, а также контейнеры для боеприпасов, следует из изученных "РИА Новости" документов.

Поставщик должен передать первые 30 комплектов в течение 30 дней после заключения контракта. Остальные пулеметы планируется поставить еще тремя партиями в течение последующих трех месяцев.

Уведомление носит информационный характер и формальным тендером не является.