Leonardo поставит УБС M-346F Block.20 ВВС Индонезии

ЦАМТО, 23 июля. Итальянская группа Leonardo 21 июля объявила о подписании с индонезийской PT ESystem Solutions (ESS) Indonesia контракта на поставку 12 истребителей M-346F Block.20 для ВВС Индонезии.

Контракт, являющийся развитием подписанного в феврале 2026 года письма о намерениях (LOI), также включает локализацию ряда элементов поддержки, технического обслуживания, ремонта и обучения, подготовку личного состава. Стоимость продажи пока не раскрывается. Начало поставок запланировано на 2030 год.

Как заявлено, благодаря передовым технологиям и характеристикам M-346, программа внесет значительный вклад в план модернизации авиационного парка ВС Индонезии. M-346F Block.20 планируется использовать как в боевых операциях, так и для усовершенствованной подготовки пилотов.

Индонезия станет 23-м покупателем M-346. На сегодняшний день заказаны 170 самолетов данного типа. Общий налет поставленных УБС превышает 170 тыс. часов. Индонезия также станет первым покупателем M-346 стандарта Block.20 в Азии.

Как сообщал ЦАМТО, 4 февраля 2026 года в рамках авиасалона в Сингапуре группа Leonardo, индонезийская компания ESS и Министерство обороны Индонезии подписали письмо о намерениях (LoI) по вопросу сотрудничества при поставке и техническом обслуживании M-346F для ВВС страны. За подписанием документа последовали переговоры с целью обсуждения условий контракта.

Как предполагается, M-346F заменят устаревшие самолеты "Хок" Mk.109/209 ВВС Индонезии. По данным Janes World Air Forces, в настоящее время на вооружении ВВС Индонезии имеется 22 самолета "Хок" Mk.209 и шесть "Хок" Mk.109. Недавно ВВС Индонезии сократили использование этих самолетов при выполнении боевых задач. В январе одна из двух эскадрилий была расформирована.

По информации Leonardo, самолет M-346F Block.20 будет оснащен кабиной с широкоформатным дисплеем (Large-Area Display – LAD), РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием, каналом передачи данных Link-16, средствами радиоэлектронной борьбы и новыми системами вооружения. Компания также предлагает интегрированную систему подготовки пилотов, включая наземную систему обучения (GBTS).

По оценке экспертов, приобретение M-346F Блок.20 позволит Индонезии более рационально использовать парк новых истребителей "Рафаль". Поставка самолетов M-346F Блок.20 обеспечит возможность их применения для выполнения менее сложных и опасных задач, экономя ресурс многоцелевых истребителей.