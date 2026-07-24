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ЦАМТО

Совет НАТО утвердил проект модернизации топливной инфраструктуры на сумму 27 млрд. евро

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

ЦАМТО, 23 июля. Послы стран НАТО утвердили крупнейший в истории альянса проект модернизации старой, построенной еще в годы "холодной войны" системы хранения и транспортировки топлива общей стоимостью 27 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в распространенном 22 июля заявлении НАТО.

"Инвестиции в размере 27 млрд. евро позволят модернизировать существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива НАТО. Они предусматривают создание новых объектов, включая трубопроводы, в восточной и юго-восточной части альянса и обеспечат силы НАТО необходимыми запасами энергоресурсов для поддержания боевой готовности", – говорится в сообщении.

Речь идет о модернизации существующей сети военных трубопроводов протяженностью около 10 тыс. км, созданной в годы "холодной войны" для снабжения сил НАТО топливом в Западной Европе. Проект предусматривает обновление действующей инфраструктуры, строительство новых трубопроводов и хранилищ, а также расширение сети на восточный и юго-восточный фланги альянса.

По оценкам НАТО, реализация программы может занять до 30 лет, отмечает "РИА Новости".

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