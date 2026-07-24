Войти
Lenta.ru

В Британии представили ведомый дрон Brontanax

426
0
0
Фото: Sarah Young / Reuters
Фото: Sarah Young / Reuters.

BAE Systems представила британский ведомый дрон Brontanax

Новый ведомый дрон Brontanax разработали в Великобритании. Прототип аппарата показали на авиасалоне Фарнборо, пишет Breaking Defense.

Отмечается, что беспилотник размером с учебный самолет Hawk предназначен для ведения радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных и наземных целей. Аппарат создала компания BAE Systems для участия в британской программе Storm Fighter. На разработку дронов, которые будут выполнять задачи совместно с истребителями Eurofighter Typhoon и F-35, выделили 300 миллионов фунтов стерлингов.

Разработку концепции ведомого дрона начали в 2022 году. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что аппарат поднимется в воздух в 2027-м. Внутренний отсек для вооружения Brontanax совместим со всеми средствами поражения, которые используют Королевские Военно-воздушные силы. Представленный беспилотник несет двигатель производства американской Williams, однако в будущем производитель хочет интегрировать силовую установку Rolls-Royce Orpheus.

Ранее в июле стало известно, что американский дрон YFQ-44A Fury впервые выполнил стрельбу управляемой ракетой класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
AMRAAM
EF-2000
F-35
Компании
BAE Systems
Rolls-Royce
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 11:46
  • 1
На Западе оценили советскую ракету 5В55
  • 23.07 23:58
  • 0
Почти что ч. 3 - комментарий к "Пробить броню «Тигра»: как Красная армия научилась справляться с германским «зверинцем»"
  • 23.07 22:33
  • 16331
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 21:16
  • 0
Комментарий ко 2-ой части - "Танковые наступательные операции в эпоху дронов"
  • 23.07 20:21
  • 0
Комментарий к 1-ой части - "Нерадостное будущее бронированных монстров. Танкам пора на покой"
  • 23.07 12:09
  • 1
В зоне СВО появился модернизированный «Штурмовик»
  • 23.07 11:56
  • 1
ТОС из рукава: в войсках создан тяжелый огнеметный спецназ
  • 23.07 04:45
  • 0
Комментарий к "Математика и Бог: почему точные науки ведут к вере, а не от неё"
  • 22.07 20:42
  • 0
Комментарий к "Почему я не коммунист"
  • 22.07 18:54
  • 1
Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп
  • 22.07 18:43
  • 0
Комментарий к "Модель капитализма у Карла Маркса"
  • 22.07 15:37
  • 1
Комментарий к "США создали дешевый Patriot"
  • 22.07 15:22
  • 2
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 22.07 06:07
  • 0
Комментарий к "Вот почему в танках СССР ставили автомат заряжания в корпус"
  • 22.07 03:34
  • 0
Комментарий к "Ту-4: советская копия B-29"