Импортные надежды

Военный эксперт Борис Джерелиевский — о том, что топливная устойчивость Украины сильно преувеличена

До недавнего времени украинские эксперты любили порассуждать о высокой устойчивости национальной топливной системы, ориентированной преимущественно на импорт. Они указывали, что большая часть украинских нефтеперерабатывающих заводов прекратила работу еще до начала специальной военной операции. Так, Одесский завод «Лукойл» был закрыт, Херсонский и Кременчугский НПЗ остановлены и превращены в нефтебазы, Лисичанский завод прекратил работу еще до евромайдана.

Оставшиеся НПЗ и большие хранилища горючего были уничтожены на Украине еще в течение первого года СВО. Однако это обстоятельство не вызвало топливного кризиса, поскольку объекты не имели ключевого значения и система сумела быстро адаптироваться к военным реалиям. Как утверждают украинские источники, ноу-хау заключалось в максимальной децентрализации и разукрупнении.

Основная масса горючего поступала из-за рубежа и немедленно развозилась бензовозами по АЗС и мини-хранилищам сельскохозяйственных и промышленных предприятий, которые использовались не только и не столько гражданскими потребителями, но и ВСУ. Вернее, даже так: гражданские получали ГСМ, которые оставались после военных. Эти объекты было сложнее отследить, кроме того, они являлись не слишком привлекательными целями — на них было жалко тратить баллистические или крылатые ракеты.

Украинское руководство настолько уверилось в неуязвимости этой схемы, что без колебаний решило развязать «нефтяную войну» против России, поражая наши НПЗ и топливные терминалы в портах. Ему и в голову не приходило, что Москву от полного демонтажа украинской инфраструктуры удерживает отнюдь не отсутствие таких возможностей, а нежелание создавать дополнительные проблемы для мирного населения Украины — вычленить военные составляющие из общей инфраструктуры этой страны просто невозможно.

Но действия киевского режима, продиктованные как раз прямо противоположными резонами (Зеленский прямо говорит, что старается заставить россиян максимально ощутить тяготы), вынудили наши войска к зеркальным шагам, которые показали, что наши ВКС, ракетчики и Войска беспилотных систем обладают в достаточном количестве необходимым и вполне адекватным вооружением для ликвидации всех элементов топливной системы врага.

Первоначально началась планомерная работа по АЗС на подконтрольной неприятелю территории. Сначала удары наносились по заправочным станциям в прифронтовой зоне, львиная доля горючего с которых идет ВСУ, причем не только для заправки военной техники, но и для генераторов, обслуживающих дроноводов. До некоторых АЗС добирались наши FPV-дроны, другие уничтожаются ударными БПЛА среднего радиуса действия, более удаленные — «Геранями» и «Герберами».

В результате в очень короткий срок в ряде прифронтовых районов вся сеть АЗС оказалась полностью ликвидирована. Так, например, не осталось ни одной действующей станции в Черниговской области и на протяжении всей трассы Харьков — Днепропетровск. Кроме того, уничтожена значительная часть заправок в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской областях. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой удары ВС РФ по АЗС.

Впрочем, очевидно, что наши войска не собираются ограничиваться прифронтовыми регионами, заправки поражаются в Киевской, Черкасской и даже в Винницкой областях. Вкупе с ударами по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу это буквально парализует логистику врага, серьезно ограничивая возможность маневра резервами, что на фоне наступления наших войск на всех направлениях создает для противника фатальные проблемы. Кроме того, отсутствие горючего ограничивает подвоз необходимых комплектующих для дронов — главного на сегодняшний день оружия ВСУ.

С возникшим вызовом неприятель намерен бороться испытанным способом, еще более разукрупняя снабжение ГСМ. Так, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин призвал украинцев забыть «про красоту, магазины и длинные хот-доги» и готовится заправляться с небольших пунктов с топливораздаточными колонками или вовсе прямо с бензовозов. Однако пропускная способность таких заправок гораздо меньше, чем у обычных станций.

Кроме того, это решение едва ли улучшит ситуацию, поскольку наши Войска беспилотных систем уже открыли охоту на бензовозы противника. В частности, неприятельские каналы сообщают, что российские FPV-дроны системно наносят удары по украинским логистическим транспортным средствам, и прежде всего по наливникам, вдоль шоссе Николаев — Кривой Рог — Днепропетровск, которое находится примерно в 70 км от линии фронта (вероятно, используя ретрансляторы).

Кстати, бензовозы стоят дорого, и парк этих машин ограничен. То есть использование их в качестве мобильных заправок в прифронтовой зоне приведет к тому, что очень скоро топливо будет не на чем развозить. Украинские военные уже жалуются, что по бензовозам начинают работать российские дроны-«ждуны» — БПЛА, которые высаживаются вдоль дорог и находятся в режиме ожидания, пока не появляется цель, которую они моментально атакуют. Можно предположить, что в прифронтовой зоне горючее будут перевозить не специализированным транспортом, а в бочках и канистрах, загружая их, скажем, в школьные автобусы. Хотя, конечно, таким образом нужды фронта не удовлетворить, но можно хотя бы обеспечить часть потребностей наиболее приоритетных структур, например подразделений дроноводов.

Украинские эксперты призывают закрыть АЗС «мангалами», а возле них установить дежурство мобильных огневых групп, однако непосредственно в прифронтовой зоне заправочные станции могут быть полностью уничтожены еще до того, как эти меры они успеют реализовать.

Большая часть топливного импорта поступает из Румынии, в том числе через дунайские порты. По ним, а также по дорожной инфраструктуре четырех трасс, связующих Украину с этой страной, наносятся систематические удары.

Всего число украинских АЗС составляет около 6 тыс. единиц, и то обстоятельство, что к настоящему моменту российские войска уничтожили «всего» более 200 станций, внушает киевским экспертам «сдержанный оптимизм» — дескать, их еще надолго хватит. Однако если будут продолжаться удары не только по ним, но и по «импортным горловинам», а также по логистике, то уничтожать их и не потребуется — они просто будут стоять пустыми.

Автор — военный эксперт

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