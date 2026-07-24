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Вестник Мордовии

"АДовая" версия ракеты Х-31: 3800 км/ч и гарантированное поражение цели

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На вооружении российской авиации состоит уникальный боеприпас - противокорабельная ракета Х-31АД, представляющая собой серьезную угрозу для надводных сил противника. Это оружие способно эффективно поражать корабли разных классов, включая крупнотоннажные суда.

Главный козырь "тридцать первой" - ее поистине "адовая" скорость: она разгоняется почти до 3800 км/ч, что делает перехват средствами ПВО крайне затруднительным.

При стартовой массе 715 кг ракета несет 110-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть. Сочетание колоссальной кинетической энергии и мощного заряда дает сокрушительный эффект: ракета легко прошивает борта, и подрыв происходит уже внутри корпуса. Для транспортов, перевозящих боеприпасы или горючее, такое попадание гарантирует катастрофические последствия вплоть до детонации груза.

Высокая точность наведения обеспечивается комбинированной активно-пассивной головкой самонаведения, устойчивой к помехам. Пуск может осуществляться в широчайшем диапазоне высот - от сверхмалых 100 метров до 15 километров, что позволяет выбирать оптимальную тактику атаки.

Дальность действия достигает 160 километров, давая возможность наносить удары вне зоны ответного огня. Х-31АД - это высокоточное оружие, превращающее любой крупный корабль в уязвимую мишень.

Тимофей Китаев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Х-31
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