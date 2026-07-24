Чувство весомости: новый российский дрон «Мотылек» сможет перевозить до 300 кг грузов

Разработчики рассчитывают использовать аппарат в интересах армии, МЧС, промышленности и сельского хозяйства

В России начались испытания тяжелого беспилотника «Мотылек», способного перевозить до 300 кг полезной нагрузки. По словам разработчиков, аппарат предназначен для доставки грузов, эвакуации раненых, ретрансляции сигнала и других задач. Высокая грузоподъемность также позволяет применять его для сброса тяжелых боеприпасов. Корреспондент «Известий» побывал на первых испытательных полетах новой машины.

«С дронами лучше не шутить»

Дрон «Мотылек», размером с небольшой микроавтобус, стоит в центре на промышленной площадке предприятия-разработчика «Совэлмаш». Машина чем-то напоминает большую стрекозу. Наверное, из-за больших винтов, их у дрона четыре. На полеты приходит посмотреть не только руководство предприятия, но и часть сотрудников. Для компании старт «Мотылька» — большое событие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Вскоре на площадке появляется инженер по внедрению новой техники и технологий компании Евгений Дуюнов — ему предстоит управлять беспилотным аппаратом.

Инженер похож на сапера в тяжелом бронекостюме перед выходом на минное поле. На нем надет бронежилет с защитными элементами на руках и ногах, а на голове красуется армейский шлем с толстым защитным стеклом.

— Всё согласно технике безопасности: с дронами лучше не шутить, — улыбается Евгений.

При ЧП крутящиеся с большой скоростью лопасти могут превратиться в опасные поражающие элементы, которые пробьют даже лист толстого железа, поясняет он.

После разговора тут же возникает острое желание отойти к сотрудникам предприятия, которые стоят в безопасном месте.

Евгений получает команду начинать и включает двигатели. Только тут понимаешь мощь машины.

Даже на расстоянии в несколько десятков метров с головы начинает сдувать панамку — ее приходится придерживать руками. Поднимается гул двигателей, и машина начинает вертикальный подъем. Оказавшись на высоте метров 20, она замирает, а потом начинает горизонтальный полет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Дрон управляется с помощью пульта, похожего на те, что используются на всем известных беспилотниках «Мавик». Однако в пилотировании машин есть небольшие отличия, и к ним операторам надо будет привыкать.

— Маленьким дроном проще управлять, — говорит Евгений. — У нашей машины совершенно другой диаметр винтов, масса, диапазон рабочих оборотов двигателя и, что очень важно, значительно больше инерция. Всё это надо учитывать при пилотировании такой большой машины.

«Мотылек» управляется по радиосвязи, но в дальнейшем его легко будет оснастить спутниковой или оптоволоконной системой управления.

— Дрон имеет большую грузоподъемность, и катушка с оптоволокном на 30 или даже 50 км для него — не тот вес, на который вообще стоит обращать внимание. Зато в боевых условиях такой вид управления сделает дрон на все 100% защищенным от воздействия комплексов радиоэлектронной борьбы противника, — поясняет Евгений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Машина, поднимая ветер, описывает несколько кругов над промышленной площадкой. Расчетная скорость, которую должен развивать аппарат, — примерно 100 км/ч.

— Возможно и больше, — объясняет заместитель генерального директора по связям с общественностью Александр Сударев. — Но, скорее всего, рекомендуемая крейсерская скорость не будет превышать 50–60 км/ч. Но пока о конкретных рекомендациях говорить рано: всё станет ясно только после окончания испытаний.

Время и дальность полета зависят от установленных аккумуляторных батарей и груза, однако, по заверениям разработчиков, аппарат свободно сможет осуществлять перевозки на расстояния 50–60 км.

Ждут на фронте

Машина тем временем совершает мягкую посадку. Люди вокруг начинают улыбаться — сразу видно, что сотрудникам компании судьба своего детища не безразлична.

— Сильно волнуешься, когда поднимаешь аппарат в небо? — спрашиваю Евгения.

— Даже в первый раз было не до этого — всё внимание сосредоточено на управлении, но потом, конечно, почувствовал, что большое дело сделали, — говорит он, приподняв бронестекло на шлеме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Последняя модификация «Мотылька» проходит испытания уже две недели. Пока разработчики выполняют один-два вылета в день.

Беспилотник может выполнять самый широкий спектр задач: перевозку грузов или раненных, ретрансляцию радиосигнала, а при необходимости — и сброс боеприпасов. Машина сможет поднять и авиабомбу ФАБ-250, но, конечно, для ее применения нужны особые, почти идеальные условия.

Запрос на подобную машину в армии есть, не скрывают производители. Им не раз приходилось общаться с нашими бойцами-фронтовиками, которых очень заинтересовал проект.

— Спрашивают, как будет работать машина, и говорят, что она сейчас очень нужна, — ждут такую машину, очень ждут, — говорит главный инженер проекта Дмитрий Дуюнов, отец Евгения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Особенность беспилотника — в его уникальных компактных асинхронных двигателях, мощность каждого из которых по 60 кВт. Это отечественная разработка, не имеющая аналогов в мире. Они в несколько раз компактнее, легче, мощнее и надежнее прочих электромоторов.

— Двигатели, которые сейчас применяются, содержат магниты, на которые налипает пыль, — после этого агрегаты целиком выходят из строя, — отметил Дмитрий Дуюнов. — И защитить их от этого невозможно. У нашего двигателя нет магнитов, а, значит и такой проблемы.

Машина уникальная — китайские авиатакси, которые сейчас испытываются, могут поднять в воздух лишь 100 кг груза, говорят разработчики.

Ждут промышленность, село и МЧС

Дрон интересен МЧС. При ликвидации стихийных бедствий аппарат позволит перекинуть грузы туда, куда другая техника не сможет добраться, а также перевезти пострадавших. Поможет «Мотылек» и при тушении пожаров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Сельхозпредприятиям он тоже дает новые возможности, говорят разработчики. Закрепленная на беспилотнике емкость в 200–250 литров, поясняют они, позволит быстро распылять жидкости над над большими территориями.

— Это позволит выполнять ряд работ, которые можно сделать только в то время, когда лежит роса, это 30–40 минут, — отметил Александр. — Менее грузоподъемные аппараты несут небольшие баки, и их надо постоянно пополнять, что часто ставит под угрозу или вообще срывает такие полевые работы.

Промышленности он нужен как перевозчик грузов или лебедка, позволяющая поднимать и перемещать тяжелые предметы.

Проект, по мнению разработчиков, должен быть экономически выгодным. Тяжелый беспилотник «Мотылек» — это универсальная платформа двойного назначения, чьи летно-технические характеристики превосходят зарубежные аналоги по грузоподъемности. Успешное завершение текущих двухнедельных испытаний подтвердит готовность машины к серийному производству.

Богдан Степовой