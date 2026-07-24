"Нецелесообразно": проект создания ударного беспилотника бундесвера откладывается (Die Welt, Германия)

Welt: Германия отложила выпуск собственного ударного беспилотника

Первые многоразовые ударные беспилотники должны были поступить на вооружение бундесвера к 2029 году, пишет Die Welt. Однако теперь проект отложили — виной всему деньги и неспособность чиновников договориться между собой.

Крис Ландей (Chris Lunday)

Ударные беспилотники должны были поступить на вооружение бундесвера в 2029 году. Внутренние документы свидетельствуют, что министерство обороны Германии столкнулось с серьезными трудностями при реализации этого ключевого проекта. Теперь планируется провести сравнительные испытания.

Первоначально бундесвер рассчитывал действовать быстро. Уже с 2029 года в его распоряжении впервые должны были появиться боевые БПЛА, способные поражать цели в тылу противника. Такие аппараты считаются одной из важнейших технологий будущих боевых действий в воздухе.

В министерстве обороны проект получил название "беспилотный истребитель-бомбардировщик". В документах также используется аббревиатура UAS-A-D — беспилотная авиационная система для нанесения ударов с воздуха.

Речь идет не о небольшом одноразовом беспилотнике, а о многоразовом боевом самолете без пилота за штурвалом.

Несколько конфиденциальных документов министерства обороны, с которыми ознакомились издания Politico и Die Welt, показывают, как всего за несколько месяцев изменились планы ведомства. Первоначально предполагалось быстро закупить австралийские аппараты, однако реализация этого плана застопорилась.

Теперь перед закупкой, по всей видимости, планируется провести конкурс между несколькими системами.

В последнем документе первым вопросом, который должно рассмотреть руководство министерства, назван "отказ от установленного срока достижения первоначальной боеготовности в 2029 году". При нынешнем подходе выполнить эту задачу "невозможно", говорится в документе.

Окончательное решение пока не принято. Однако руководству министерства придется признать, что переход бундесвера к применению беспилотных боевых самолетов откладывается на несколько лет.

Долгосрочная цель при этом сохраняется. НАТО ожидает, что не позднее 2035 года Германия получит беспилотные боевые самолеты, способные выполнять различные задачи. Правительство ФРГ дополнительно планировало уже в 2029 году сформировать первоначальные оперативные возможности, располагая как минимум 12 аппаратами.

Первоначально Писториус сосредоточил свои усилия на Австралии

Еще весной министерство придерживалось другого плана. В марте министр обороны Германии Борис Писториус посетил Австралию и осмотрел разработанный австралийским подразделением компании Boeing ударный беспилотник MQ-28 Ghost Bat.

Аппарат уже находится на высокой стадии готовности и предназначен для совместных действий с пилотируемыми боевыми самолетами. Тогда Писториус заявил, что Германия рассматривает возможность его приобретения.

Даже германский оборонный концерн Rheinmetall намеревался совместно с Boeing адаптировать MQ-28 к требованиям Германии и по возможности наладить его производство в стране.

В более раннем конфиденциальном документе, также оказавшемся в распоряжении редакции, предлагалось сначала приобрести 12 аппаратов MQ-28 в рамках прямого сотрудничества с Австралией. Их планировали адаптировать для ударов по наземным целям, чтобы ВВС Германии как можно скорее получили первый опыт применения беспилотных боевых самолетов.

Параллельно предполагалось провести технологический конкурс. В нем должны были участвовать три команды: Boeing Defence Australia и Rheinmetall с проектом MQ-28, компании Helsing и Hensoldt с аппаратом CA-1 Europa, а также американские компании Kratos и Airbus с XQ-58 Valkyrie.

Таким образом, приобретение австралийского беспилотника не предопределяло бы результат последующего отбора. План заключался в том, чтобы быстро сформировать первоначальные возможности на базе MQ-28 и одновременно дать менее продвинутым конкурентам время на разработку собственных систем.

Так министерство хотело совместить две цели: оперативно укрепить свой военный потенциал и обеспечить долгосрочную технологическую самостоятельность.

Сначала сравнить цены, потом покупать

Однако теперь появились сомнения в том, что такой ускоренный путь осуществим. Согласно конфиденциальным документам, проведенное исследование рынка показало: ни одна из предлагаемых систем пока не отвечает требованиям Германии без дополнительной технической доработки.

БПЛА MQ-28 находится на более высокой стадии готовности, чем конкурирующие аппараты, однако его необходимо адаптировать для ударов по наземным целям.

Первоначально руководство проекта считало эту работу сложной, но в принципе выполнимой. Однако в более позднем документе говорится, что глава ведомства по закупкам бундесвера открыто усомнилась в возможности завершить необходимую доработку к 2029 году.

Есть вопросы и к стоимости. Для приобретения 12 аппаратов потребуется более 800 миллионов евро. Как следует из последнего документа, участники совещания руководящего звена в министерстве обороны выразили "серьезные сомнения", что такой подход удастся обосновать перед бюджетным комитетом бундестага.

Теперь последовательность действий, по всей видимости, изменят. Вместо первоначальной покупки MQ-28 и одновременного проведения конкурса сначала состоятся сравнительные испытания. Решение о закупке примут только после их завершения.

Конкурс может начаться не ранее 2027 года. Новый подход снизит риск вложения сотен миллионов евро в систему, которая пока не соответствует требованиям Германии. Кроме того, германские и другие европейские компании получат больше времени на разработку своих аппаратов.

Однако для бундесвера это означает, что выполнить первоначальный план и провести первую закупку в 2029 году уже не удастся.

За задержкой скрывается принципиальная дилемма. Приобретение за рубежом системы, находящейся на высокой стадии готовности, позволит Германии быстрее сформировать военный опыт. Однако аппарат придется дорабатывать с большими вложениями, а значительная часть добавленной стоимости останется за пределами страны.

Если же министерство обороны дождется итогов конкурса, оно сможет испытать несколько систем, предоставить больше возможностей отечественным компаниям и сохранить контроль над важнейшим программным обеспечением. Но для этого потребуется больше времени.

О разногласиях внутри министерства свидетельствует замечание в одном из черновиков документа. Чиновник написал государственному секретарю: "Ваши подразделения не могут договориться".

Министерство обороны не ответило на первоначальный запрос издания Politico и Die Welt.

До появления ударных беспилотников нехватку оперативных возможностей планируется восполнить с помощью более дешевых крылатых ракет. Однако в последнем документе подчеркивается, что ракеты не смогут полностью заменить гибкие многоразовые летательные аппараты.

В этой связи проект следует продолжить. Цель НАТО на 2035 год сохраняется. Однако спасти план по быстрому развертыванию таких систем уже практически невозможно.