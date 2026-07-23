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Деловая газета "Взгляд"

Концерн Rheinmetall решил вдвое нарастить производство пороха в Баварии

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Rheinmetall
Rheinmetall.
Источник изображения: @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Bloomberg: Rheinmetall удвоит выпуск оружейного пороха из-за дефицита

Немецкий оборонный концерн намерен значительно увеличить производство оружейного пороха на баварском заводе для компенсации дефицита.

Ведущий оборонный концерн Германии Rheinmetall планирует более чем в два раза нарастить производство оружейного пороха на заводе в Баварии, передает ТАСС.

В ближайшие два года выпуск планируют увеличить до 4,2 тыс. тонн. Для этого выделят инвестиции в объеме 350 млн евро, а число сотрудников завода вырастет почти в два раза, до 1,3 тыс. человек.

Помимо этого, Rheinmetall инвестирует 300 млн евро в производство пороха на своих предприятиях в Швеции и Испании.

"Самодостаточность играет ключевую роль, особенно когда речь идет о порохе, который производят всего несколько компаний во всем мире. Завод в Ашау сделает решительный вклад в укрепление национального суверенитета", – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

На фоне конфликта на Украине запасы оружейного пороха Германии и ее союзников существенно истощились. Компания рассчитывает к 2030 году нарастить производство до 20 тыс. тонн, чтобы снабжать вооруженные силы Германии, стран НАТО и ЕС. Этого количества хватит на 1,1 млн артиллерийских залпов и 150 тыс. танковых снарядов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дочернее предприятие концерна в Баварии ранее увеличило свои производственные мощности на 60%.

Глава компании Армин Паппергер весной заявил об острой потребности стран Евросоюза в артиллерийских снарядах.

В середине июля немецкий оружейный гигант приступил к отгрузке десятков тысяч боеприпасов для нужд Киева с нового завода в Нижней Саксонии.

Мария Иванова

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