Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet

Детекторы дронов «Тень» смогли перехватывать сигнатуры американских БПЛА Hornet

Российские разработчики обновили алгоритмы работы детектора «Тень», позволив устройству успешно обнаруживать и перехватывать сигналы американских беспилотников Hornet, используемых украинскими войсками.

Отечественные детекторы беспилотников "Тень" получили возможность перехватывать сигнатуры американских БПЛА Hornet, применяемых Вооруженными силами Украины, передает ТАСС.

"Разработчики Hornet уделили особое внимание российским средствам обнаружения дронов, стараясь сделать все, чтобы детекторы дронов были слепые. Но наша команда изначально предполагала, что рано или поздно США и страны ЕС начнут применять нестандартные подходы в своих дронах. Это дало нам понимание, что нужно также уходить от стандартных частот и поменять нестандартные алгоритмы работы детекторов "Тень", который сегодня способен перехватывать сигнатуры американского БПЛА Hornet", – говорится в сообщении компании-разработчика.

Специалисты уточнили, что в процессе мониторинга эфира и анализа спектра устройства способны различать протоколы телеметрии и изучать скорость перемещения сигнала. Ранее командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион отмечал, что американские дроны не станут панацеей для ВСУ и не повлияют на ход специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы уничтожили беспилотники Hornet с помощью переносного комплекса "Елка".

Водитель группировки "Центр" с позывным Лебедь раскрыл тактику захода этих дронов на цель с тыла.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал владельцем компании-производителя данных БПЛА бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта.

Мария Иванова