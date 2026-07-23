Ростех поставляет мобильные убежища от взрывов и обвалов для промышленности

Один контейнерный модуль площадью 25 квадратных метров способен укрыть до 50 человек

Компания «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех поставляет универсальные блок-модульные убежища гражданской обороны «КУБ-М» для промышленных предприятий. Сооружения быстро монтируются и способны защитить от взрывов, обвалов зданий, отравляющих веществ. Убежища серийно выпускаются в партнерстве с частной компанией.

Защитные пункты «КУБ-М» разработаны Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Они представляют собой металлические модули, которые устанавливаются на подготовленной площадке. Корпус убежищ может усиливаться за счет бетонных блоков.

Один контейнерный модуль площадью 25 квадратных метров способен укрыть до 50 человек. Общая вместимость пункта защиты может наращиваться за счет дополнительных контейнеров.

«Модуль „КУБ-М“ способен как подключаться к внешним сетям, так и функционировать автономно в течение двух суток. Он оснащен системами сжатого воздуха, водоснабжения, канализации, отопления и дизель-электростанцией. Пункт адаптирован для перевозки различным транспортом, в том числе с помощью грузовиков. Такое решение позволяет быстро возводить защитные сооружения на разных объектах с минимальными затратами и без земляных работ. При оснащении бетонными блоками убежища „КУБ-М“ выдерживают фугасный взрыв. Сегодня такие модули безопасности уже эксплуатируются в нефтегазовой отрасли, есть интерес и со стороны других отраслей и заказчиков. Убежища могут применяться вместе с защитным комплексом „Паутина“, что дополнительно повышает безопасность», — рассказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.

Система «Паутина» производится также в партнерстве с частной компанией. Она представляет собой модульные металлоконструкции, способные в базовом варианте выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов. Решение позволяет эффективно защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади. Это, например, нефтехранилища, электроподстанции и другие. Защита состоит из несущих колонн, силовой сети и опор. Собирается только на болтовых соединениях и не требует сварки, что позволяет производить монтаж в стесненных условиях и при повышенной пожароопасности. Это снижает расходы, повышает скорость и безопасность монтажа.