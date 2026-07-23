«Удержать Славянск и Краматорск». Что будет делать новый командующий ВСУ?

Полковник Ходаренок: Драпатый продолжит 40-дневную «операцию влияния» против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского. На пост главкома выдвинут командующий Объединенными силами ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, чего ждать от нового назначенца.

Кто на Украине управляет армией?

Известно, что в военной организации Украины на стратегическом уровне принята просто удивительная схема управления, которая порождает дублирование функций (Верховный главнокомандующий — главнокомандующий Вооруженными силами, министр обороны — главнокомандующий Вооруженными силами) и неминуемо приводит к зарождению конфликтного потенциала (поскольку непременно возникает двоевластие).

К примеру, управление войсками в ходе военного конфликта должен осуществлять верховный главнокомандующий ВС с помощью оперативных директив, приказов и распоряжений. Проекты этих документов готовит Генеральный штаб. После того как верховный рассмотрит, к примеру, проект оперативной директивы, он может внести в текст необходимые, на его взгляд, изменения, затем документ подписывается (верховным главнокомандующим и начальником Генштаба) и отправляется в войска, то есть командующим оперативно-стратегическими объединениями (фронтами, группами армий, группировками). Подобная схема и проста, и эффективна. И ничего лучше пока не придумали: верховный главнокомандующий (плюс ставка ВГК) — Генштаб (как рабочий орган) — оперативно-стратегические объединения войск (сил).

И тут на Украине появляется должность главнокомандующего Вооруженными силами. Теперь попробуем представить порядок работы в этих условиях. Генштаб на основе анализа обстановки готовит проект оперативной директивы. Кому он ее будет докладывать? Главнокомандующему ВС? Хорошо, пусть будет так. Главком ее рассмотрел, утвердил.

А кто будет подписывать, если документ касается проблем функционирования всей военной организации государства и важнейших вопросов управления военными действиями? Это уже прерогатива только Верховного. Значит, главком ВСУ рассмотрел документ, внес правки, понес Верховному на подпись. А тот все его правки вычеркнул и внес свои или полностью переписал директиву в соответствии со своим мнением в оценке обстановки и характере действий войск. Вот и конфликт. Главком после этого выглядит униженным дураком.

Так что должность главкома ВСУ до определенной степени выдуманная и права окончательного решения у него нет. Могут сказать, что президент Украины, исходя из его образования и прохождения службы, не готов в полном объеме к оперативному управлению войсками, и ему необходима подпорка в виде главкома.

Но военное дело относится к той сфере, которую руководитель государства не может перепоручить никому. Или он управляет, или за него управляют.

И тут кто-то сразу становится лишним. Отсюда на Украине и все конфликты, связанные с взаимоотношениями верховного главнокомандующего и главнокомандующего ВС. Подобная схема разве что удобна для Владимира Зеленского: если на фронте неудачи, виноват главком, если победы — то это успех Верховного.

Задачи нового главкома

К слову говоря, только что выдвинутый на пост главнокомандующего ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый до недавнего времени занимал тоже весьма условную и выдуманную должность — командующий Объединенными силами ВСУ. Ну какие в ходе ведения военных действий могут быть Объединенные силы? Как они вписываются в общую схему управления? Порой складывается впечатление, что генералов в ВСУ много, должностей на всех не хватает и новые посты для них приходится просто изобретать. А в строгую вертикаль управления эти должности просто не вписываются и носят условный характер.

Теперь непосредственно о новом выдвиженце — Михаиле Драпатом. Расписывать в подробностях его биографию и прохождение службы, наверное, нет необходимости. Коротко скажем так: уровень образования, порядок прохождения службы, опыт, полученный в ходе пребывания на командных и штабных должностях вполне позволяют Михаилу Драпатому заниматься вопросами оперативного управления ВСУ.

Задачи, которые поставит перед новым главкомом политическое руководство в Киеве, скорее всего, будут выглядеть так:

— основные усилия ВСУ сосредоточить на отражении ударов средств воздушного нападения противника по объектам страны и Вооруженных сил, поражении наступающих группировок противника, обеспечении устойчивости обороны на оперативно-стратегическом уровне, при необходимости организовывать контратаки и контрудары;

— в любых условиях обстановки удержать укрепленный район Славянск-Краматорск;

— отражение наступления сухопутных группировок войск противника осуществить проведением оборонительных операций с ведением позиционной обороны и последовательным удержанием оборонительных рубежей. Не допустить прорыва оперативной зоны обороны;

— обеспечить в полном объеме проведение мобилизационных мероприятий и формирование стратегических резервов;

— в ходе продолжающейся 40-дневной «операции влияния» основными задачами считать: дезорганизацию систем управления войсками и оружием; уничтожение пунктов управления стратегического и оперативных звеньев, радиопередающих, радиоприемных, телевизионных центров и узлов связи; разрушение крупных железнодорожных узлов, переправ, аэродромов, портов и других объектов коммуникаций; уничтожение важных военных, военно-промышленных, нефтехимических, топливно-энергетических, гидротехнических сооружений и других объектов экономики.

— «операцию влияния» на данном этапе считать основной задачей ВСУ и сосредоточить на ее осуществлении все силы и возможности беспилотной авиации, крылатых и баллистических ракет.

Вот примерно такие задачи может получить от Верховного главнокомандования в Киеве генерал Михаил Драпатый (и, скорее всего, он их уже получил). Насколько военачальник с ними справится, покажет самое ближайшее время.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).