Magellan Aerospace будет производить гранатометы M72 для ВС Канады

ЦАМТО, 22 июля. Правительство Канады заключило с канадской корпорацией Magellan Aerospace контракт на производство легких одноразовых противотанковых гранатометов M72 в рамках национальной программы снабжения боеприпасами.

Соглашение направлено на наращивание национальных производственных мощностей по выпуску противотанковых вооружений.

Компания заявила, что контракт поддерживает создание национальной оборонно-промышленной базы Канады и укрепляет ее возможности производить ключевые боеприпасы для ВС страны. Отмечается, что соглашение позволит создать собственный надежный источник получения систем вооружения для борьбы с бронетехникой.

Контракт является элементом более широких усилий Канады по наращиванию мощностей для выпуска оборонной продукции и обеспечения устойчивости цепочек поставок ВВТ.

M72 LAW – испытанная в боевых условиях широко распространенная система для борьбы с бронетехникой. Перенос производства гранатомета в Канаду должен снизить зависимость ВС страны от внешних поставок.

Как сообщал ЦАМТО, 66-мм легкий одноразовый противотанковый гранатомет M72 был принят на вооружение в начале 1960-х годов, но производится в различных версиях и совершенствуется по настоящее время. В частности, группа Nammo предлагает потенциальным покупателям гранатометы M72 FFE (Fire From Enclosure) версий A8 и A10 для стрельбы из ограниченного пространства, M72A12 для поражения укрепленных сооружений, M72 RC с гранатой уменьшенного калибра и M72 EC повышенной мощности.

M72 состоит их телескопической пусковой трубы, снаряженной в заводских условиях реактивной гранатой. Заявленная бронепробиваемость M72 EC (Enhanced Capacity) MK1 составляет 450 мм гомогенной брони. Минимальная дальность поражения цели – 20 м, эффективная дальность – 350 м. Вес гранатомета составляет 3,4 кг, длина в боеготовом положении – 980 мм, в походном – 780 мм.