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ЦАМТО

Kongsberg поставит ВВС США дополнительные КРВБ JSM

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Крылатая ракета JSM от Kongsberg
Крылатая ракета JSM от Kongsberg.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 22 июля. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с норвежской компанией Kongsberg Defense and Aerospace дополнительного контракта на поставку крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) JSM (Joint Strike Missile).

Стоимость заказа составляет 98,412 млн. долл. Контракт предусматривает поставку дополнительных партии ракет в рамках третьего опциона (Lot Three B). Работы будут выполняться на предприятии компании в Конгсберге (Норвегия) и, как ожидается, будут завершены к 30 июня 2030 года.

Как сообщал ЦАМТО, JSM представляет собой разработанную Kongsberg при участии американской Raytheon на базе противокорабельной ракеты NSM высокоточную маневренную малозаметную КРВБ большой дальности пятого поколения, которая может использоваться для поражения хорошо защищенных надводных и наземных целей в условиях наличия современных систем ПВО.

На текущий момент JSM является единственной крылатой ракетой большой дальности, которая может размещаться во внутренних отсеках F-35. Боеприпас можно транспортировать и на внешних узлах подвески. КРВБ весом 416 кг и длиной около 4 м развивает высокую дозвуковую скорость. Точная дальность полета ракеты не разглашается, но предположительно она составляет до 500 км.

По информации Kongsberg Defence & Aerospace, на текущий момент КРВБ JSM выбрали для своих ВВС Австралия, Канада, Германия, Япония, Норвегия и США.

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Страны
Австpалия
Германия
Канада
Норвегия
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Япония
Продукция
F-35
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Kongsberg
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