Дальнобойный FPV-дрон "КВН" смог поразить цель на расстоянии до 42 километров

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" подтвердил на практике характеристики его дальнобойной модификации, поразив цель на расстоянии до 42 километров, сообщил РИА Новости генеральный конструктор команды-разработчика.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что операторы оптоволоконных дронов "КВН" нанесли удары по технологическому оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов — ключевого узла газотранспортной системы Украины, обеспечивавшего в прошлом основной объем транзита российского газа в Европу.

"Удары были нанесены дальнобойной модификацией "Князя Вандала". Это уже более крупный аппарат — за счет увеличенных габаритов он получил и большую грузоподъемность, и увеличенную дальность, позволяя поражать цели на расстоянии уже до 42 километров", – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что увеличение дальности применения "Вандала" — одна из приоритетных задач. "Если самые первые версии дрона летали на дистанцию до 15 километров, то сегодня этот показатель вырос почти втрое", - отметил собеседник.

Такая динамика продиктована тем, как меняется характер боевых действий: противник стремится отводить ценные объекты подальше от линии соприкосновения, вглубь тыла. Именно там сегодня сосредоточена и критическая инфраструктура — промышленные предприятия, объекты нефтегазового комплекса, склады, узлы связи и логистики. Эти объекты, ранее считавшиеся защищенными расстоянием, теперь оказываются в зоне досягаемости "Вандала", о чем и говорят удары по "Сумской", заявил генеральный конструктор команды-разработчика.