Канада получила статус страны-наблюдателя в программе разработки истребителя шестого поколения GCAP

ЦАМТО, 22 июля. Канада официально получила статус страны-наблюдателя в программе разработки истребителя шестого поколения Global Combat Air Programme (GCAP), реализуемой Великобританией, Италией и Японией.

Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны четырех стран, Дэвида Макгинти (Канада), Гвидо Крозетто (Италия), Синдзиро Коидзуми (Япония) и Уэса Стритинга (Великобритания) 21 июля в Лондоне.

Согласно заявлению, статус наблюдателя обеспечивает Канаде расширенный доступ к информации о программе, включая сведения об управлении, технических характеристиках перспективного истребителя и промышленной кооперации, а также о требованиях безопасности и возможностях партнерства.

Канада не получает права принятия решений в рамках программы и не несет финансовых обязательств или контрактных обязанностей по программе. При этом статус наблюдателя рассматривается как переходный этап, открывающий возможность для последующих переговоров об участии Канады в программе GCAP на более глубоком уровне.

Программа GCAP предполагает разработку боевого авиационного комплекса шестого поколения, который заменит устаревающие образцы авиатехники четвертого поколения, включая Eurofighter Typhoon и Mitsubishi F-2. В Великобритании перспективный истребитель получит название Tempest. Помимо пилотируемой платформы, программа включает создание "системы систем", объединяющей беспилотные летательные аппараты сопровождения (концепция Collaborative Combat Aircraft, CCA), а также космические системы, средства разведки и кибервооружение.

Головным подрядчиком программы выступает совместное предприятие Edgewing, образованное британской BAE Systems, итальянской Leonardo и японской Japan Aircraft Industrial Enhancement Co Ltd. Три страны-участницы 3 июля 2026 года подписали контракт стоимостью 4,6 млрд. долл. на проведение этапа проектирования и разработки. Плановый срок принятия истребителя на вооружение – 2035 год.

По данным канадского правительственного источника, статус наблюдателя предоставляет Оттаве контролируемый доступ к техническому направлению программы, ее промышленной структуре и возможностям распределения работ без обязательств по финансированию или закупке истребителя. Ожидается, что Канада внесет вклад в программу технологиями авиационных тренажеров.

Присоединение Канады к GCAP рассматривается в контексте стратегии правительства премьер-министра Марка Карни по диверсификации военных закупок и партнерств с целью снижения зависимости от США. Решение принято на фоне продолжающегося обзора программы дальнейшей закупки истребителей F-35, а также торговых противоречий между Оттавой и администрацией Трампа.