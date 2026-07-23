Роям «Гераней» с ИИ-алгоритмами удавалось «перегрузить» украинскую ПВО на 400%

Ударным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Герань», оснащенным алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ), удалось перегрузить систему противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ на 400%. Это следует из статьи «Пути повышения эффективности применения беспилотных летательных аппаратов путем внедрения искусственного интеллекта», опубликованной 22 июля в журнале Минобороны РФ «Военная мысль».

Согласно данным издания, в феврале 2026 года были зафиксированы случаи, когда автономные роевые группы «Герань-2» из 20–30 аппаратов, используя ИИ для распределения ролей между разведчиками, ложными целями и ударными единицами, кратно превышали возможности украинских зенитных систем.

«Автономные роевые группы «Герань-2» с ИИ-алгоритмами для распределения ролей (разведка, ложные цели, удар). В феврале 2026 года зафиксированы случаи, когда рой из 20–30 аппаратов перегружал украинские системы ПВО на 300–400%», — отмечается в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что внедрение ИИ в системы управления БПЛА достигло уровня, позволяющего переходить к массовому использованию техники. По их оценкам, это повышает эффективность действий на 40–60% при значительном снижении потерь личного состава.

Дальнейшее развитие беспилотной авиации эксперты связывают именно с роевыми технологиями, которые названы в журнале высшей формой реализации искусственного интеллекта в БПЛА.

Газета Le Monde 11 июля отметила, что Россия радикально изменила тактику нанесения воздушных ударов по объектам на Украине, что привело к критическому снижению эффективности работы систем ПВО. Причиной этого, как сообщил украинский полковник, стала острая нехватка противоракетных комплексов и ракет Patriot.